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ЦАМТО

Navantia построит новый корабль проекта BAM для ВМС Испании

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Логотип Navantia
Логотип судостроительной компании Navantia.
Источник изображения: http://www.grijalvo.com/

ЦАМТО, 22 ноября. В ходе выставки FEINDEF-2021 Минобороны Испании заключило с национальной компанией контракт на строительство корабля поддержки подводных спасательных работ BAM-IS (Buque de Accion Maritima de Intervencion Subacuatica) для ВМС страны.

Работы будут выполнены на предприятии Navantia в Пуэрто-Реале. Планируется, что поставка корабля будет выполнена в течение 42 месяцев с момента подписания соглашения.

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительство Испании уполномочило Министерство обороны заключить с компанией Navantia контракт на строительство для ВМС страны нового корабля BAM-IS 11 октября 2021 года.

По данным Navantia, стоимость заказа оценивается в сумму 166,46 млн. евро. Контракт предусматривает строительство корабля, а также приобретение и интеграцию соответствующего спасательного оборудования. Работы будут выполняться на предприятии Navantia в Пуэрто-Реале, специализирующемся на постройке судов большого водоизмещения.

В настоящее время для проведения спасательных и подводных операций ВМС Испании применяют спасательное судно "Нептуно", срок эксплуатации которого истекает. Оно, в частности, используется для поддержки операций противоминной борьбы, подводного ремонта, спасания экипажей и подъема подводных лодок, водолазных работ, археологических исследований, подъема затонувших кораблей и т.д. Новый корабль примет на себя эти функции, а также сможет выполнять спасание экипажей подводных лодок НАТО и другие задачи в целях обеспечения безопасности на море.

По сообщению Navantia, работы над BAM-IS позволят обеспечить около 1100 рабочих мест в течение трех с половиной лет. Кроме того, ожидается, что проект судна, обеспечивающего проведение поисково-спасательных работ под водой, будет пользоваться спросом на международном рынке с учетом увеличения количества подводных лодок на вооружении ВМС стран мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Компании
Navantia
Проекты
NATO
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