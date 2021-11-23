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Василий Кашин назначен директором ЦКЕМИ (НИУ ВШЭ)

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Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) поздравляет давнего друга и регулярного автора журнала "Экспорт вооружений" Василия Кашина с заслуженным назначением на должность директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ. Василий Кашин - ведущий российский китаист и один из лучших в мире экспертов по вопросам военного строительства и оборонной промышленности Китайской Народной Республики. Он долгое время работал в ЦАСТ, был руководителем проекта англоязычного журнала Moscow Defense Brief. Желаем Василию Борисовичу творческих успехов и плодотвороной работы в новой роли!

Василий Кашин (с) Профиль

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
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