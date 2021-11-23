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Naked Science

В России описали облик ударного вертолета будущего

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Модель ударного вертолета, показанная несколько лет назад
Модель ударного вертолета, показанная несколько лет назад.
Источник изображения: youtube

По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, перспективный ударный вертолет будет опционально пилотируемым.

Россия работает над принципиально новым ударным вертолетом, который должен в будущем заменить Ми-28 и Ка-52. О том, какой может быть машина нового поколения, рассказал гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

По его словам, «ударник» видят прежде всего как опционально пилотируемый вертолет. Иными словами, он будет существовать как в пилотируемой, так и в беспилотной версии.

Второй важной особенностью станет возможность информационного взаимодействия между разными летательными аппаратами и пунктами на земле. Кроме того, вертолет будущего должен уметь применять унифицированное вооружение, которое смогут использовать различные летательные аппараты.

Модель ударного вертолета, показанная несколько лет назад

Источник изображения: youtube

По словам Богинского, перспективный ударный вертолет может сильно отличаться от существующих машин внешне.

Напомним, предполагаемый облик вертолета будущего ЦАГИ показало еще в 2018 году: он отдаленно напоминает Ка-52. Главной особенностью новинки может стать чрезвычайно высокая (по меркам вертолета) скорость.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
МИ-28
Компании
Вертолеты России
ЦАГИ
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1 комментарий
№1
23.11.2021 02:15
Похоже все характеристики привяжут к ВК-2500. Авиазавод придется строить по Дубненскому проекту в Приморье, безобразие, возят вертолетостроителей вахтово на "Звезду" строить газовозы, тоже пока правильно.
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