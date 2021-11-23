В России описали облик ударного вертолета будущего

По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, перспективный ударный вертолет будет опционально пилотируемым.
Россия работает над принципиально новым ударным вертолетом, который должен в будущем заменить Ми-28 и Ка-52. О том, какой может быть машина нового поколения, рассказал гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.
По его словам, «ударник» видят прежде всего как опционально пилотируемый вертолет. Иными словами, он будет существовать как в пилотируемой, так и в беспилотной версии.
Второй важной особенностью станет возможность информационного взаимодействия между разными летательными аппаратами и пунктами на земле. Кроме того, вертолет будущего должен уметь применять унифицированное вооружение, которое смогут использовать различные летательные аппараты.
Модель ударного вертолета, показанная несколько лет назад
Источник изображения: youtube
По словам Богинского, перспективный ударный вертолет может сильно отличаться от существующих машин внешне.
Напомним, предполагаемый облик вертолета будущего ЦАГИ показало еще в 2018 году: он отдаленно напоминает Ка-52. Главной особенностью новинки может стать чрезвычайно высокая (по меркам вертолета) скорость.