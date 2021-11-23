В России описали облик ударного вертолета будущего

Модель ударного вертолета, показанная несколько лет назад.

По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, перспективный ударный вертолет будет опционально пилотируемым.

Россия работает над принципиально новым ударным вертолетом, который должен в будущем заменить Ми-28 и Ка-52. О том, какой может быть машина нового поколения, рассказал гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

По его словам, «ударник» видят прежде всего как опционально пилотируемый вертолет. Иными словами, он будет существовать как в пилотируемой, так и в беспилотной версии.

Второй важной особенностью станет возможность информационного взаимодействия между разными летательными аппаратами и пунктами на земле. Кроме того, вертолет будущего должен уметь применять унифицированное вооружение, которое смогут использовать различные летательные аппараты.

Модель ударного вертолета, показанная несколько лет назад Источник изображения: youtube

По словам Богинского, перспективный ударный вертолет может сильно отличаться от существующих машин внешне.

Напомним, предполагаемый облик вертолета будущего ЦАГИ показало еще в 2018 году: он отдаленно напоминает Ка-52. Главной особенностью новинки может стать чрезвычайно высокая (по меркам вертолета) скорость.