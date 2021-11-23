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ЦАМТО

В РВСН новейшие тренажерные системы полностью обеспечивают подготовку дежурных смен

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ПГРК с межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс"
ПГРК с межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 22 ноября. Современные учебно-тренировочные средства широко используются при обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки РВСН.

Все они по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделений.

Новейшие тренажерные системы полностью обеспечивают подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство. Кроме того, они обеспечивают подготовку других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса "Ярс". Программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины.

Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Тренажерные системы
Проекты
Военные учения
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