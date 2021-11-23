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ЦАМТО

Индия заказала комплекты наведения авиабомб HAMMER, которые будут интегрированы на LCA "Теджас" Mk.1A

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Истребители LCA Mk1A Tejas
Истребители LCA Mk1A Tejas.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 22 ноября. Индия подписала контракт с французской компанией Safran на поставку комплектов наведения авиабомб HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range) для интеграции с модернизированным вариантом легкого боевого самолета LCA "Теджас" Mk.1A.

Как сообщили India Today высокопоставленные правительственные источники, заказ был оформлен в рамках полномочий по чрезвычайным закупкам без проведения тендера, то есть по той же схеме, как приобретались ракеты для истребителей "Рафаль".

По словам источников, в соответствии с контрактом, в арсенал ВВС поступит несколько "сотен единиц оборудования". Срочность закупки связана с продолжающимся конфликтом с НОАК в восточном Ладакхе и, как отмечается, новый боеприпас даст преимущество перед китайскими истребителями JF-17 в аналогичном классе.

На данный момент достоверно неизвестно, будут ли закуплены боеприпасы класса "воздух-земля" в полной комплектации или только комплекты наведения для установки на имеющиеся авиабомбы.

Интеграцией нового боеприпаса с LCA "Теджас" Mk.1A занимается Агентство авиационных разработок (ADA) в сотрудничестве с компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

В феврале ВВС Индии заказали 83 LCA "Теджас" Mk.1A, включая 10 двухместных учебно-тренировочных самолетов, на сумму 456,96 млрд. индийских рупий (6,15 млрд. долл.), поставки которых планируется начать к марту 2024 года и завершить через 6 лет.

Семейство AASM HAMMER, разработанное и производящееся Safran Electronics & Defense на основе существующих авиабомб массой от 250 кг до 1000 кг, является предпочтительным вооружением класса "воздух-земля" для истребителей "Рафаль". Теперь к ним присоединяются и истребители LCA "Теджас" ВВС Индии.

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