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WarSpot

В США разрабатывают перехватчики гиперзвуковых ракет

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Американцы хотят научиться перехватывать вражеские гиперзвуковые ракеты. Вчера, 21 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency, MDA) подписало контракты с компаниями Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon Missiles and Defense на разработку перехватчиков гиперзвукового оружия.

В рамках программы Glide Phase Interceptor (GPI) каждый из подрядчиков получил по $21 млн на начальную фазу работ. Каждая из компаний уже имеет опыт в разработке наступательного гиперзвукового оружия. Теперь же готовые наработки планируется развернуть для создания глайдеров-перехватчиков.

Пуск ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Грошков»

Источник изображения: function.mil.ru

В MDA считают, что GPI сможет перехватывать планирующие гиперзвуковые блоки по их возвращению в атмосферу. Так, у войск будет время отследить пуск ракеты-носителя, отделение гиперзвукового модуля и сбить его при планировании на высоте порядка 70 км. Первоначально GPI планируется устанавливать на корабли, оснащённые боевой системой Baseline 9 Aegis, позже перехватчики могут быть адаптированы для установки в наземные системы.

Гиперзвуковыми называют летательные аппараты, скорость которых в пять раз превышает скорость звука. Разработки гиперзвукового оружия ведутся уже несколько десятилетий — наибольших успехов в этом достигли США, Китай и Россия.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Иджис
Циркон-С 3М22
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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