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ЦАМТО

Для подготовки специалистов РВиА применяются современные тренажерные комплексы

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9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D"
Тренажер для подготовки специалистов артиллерии и РСЗО - 9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D".
Источник изображения: YouTube

ЦАМТО, 22 ноября. В Михайловской военной артиллерийской академии и учебных центрах рода войск успешно отрабатывают учебные задачи на современной тренажерной базе.

В учебном процессе задействованы современный тренажер "Ярость" для подготовки расчетов пусковых установок ракетного комплекса "Искандер-М" и современный компьютерный артиллерийский полигон "Артерра-ВТ-3D", позволяющий осуществлять подготовку офицеров рода войск от командира взвода до командира артиллерийского соединения.

В учебном процессе Михайловской академии активно используется единый комплекс учебно-тренировочных средств ракетного комплекса "Искандер-М".

Также в настоящее время в интересах ракетных войск и артиллерии завершается разработка тренажеров для современных гаубиц 2С19М2 "Мста-С" и РСЗО "Торнадо-С". Кроме того, в рамках ОКР "Набросок" начата разработка тренажеров для перспективных образцов вооружения, таких как межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" и минометные комплексы на различных базовых шасси.

Одним из направлений развития учебно-тренировочных средств определено создание виртуальных тренажеров для отработки индивидуальных и групповых нормативов на образцах современной и перспективной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Искандер
Мста-С
Торнадо-С
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