ЦАМТО, 22 ноября. Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские орбитальные БЛА X-37, способные нести ядерные заряды, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в ОПК.

Как напоминает агентство, раннее российской стороной было заявлено, что орбитальные БЛА X-37 способны нести несколько ядерных боевых блоков на борту, и являются ударными системами стратегического назначения, базирующимися в космосе. При этом официально США утверждают, что X-37 предназначены только для научных и разведывательных целей. Эти аппараты могут маневрировать в космосе, меняя свою орбиту.

"Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские орбитальные БЛА X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах", – отметил собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что "для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности".

Собеседники "РИА Новости" уточнили, что фактически С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с С-500 "Прометей". При этом перехват воздушных аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, беспилотников) из задач С-550 исключат.

Ранее другой источник "РИА Новости" сообщил, что разработка системы С-550 находится на продвинутом этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Агентство отмечает, что в настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа с противоракетами шахтного базирования. Мобильными системами стратегической ПРО с возможностями, заявленными для С-550, не обладает ни одна страна мира.

Впервые о системе С-550 сообщил 9 ноября в ходе селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу. Какие-либо сведения о системе не раскрывались.