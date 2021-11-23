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ЦАМТО

В соединение ВВО поступила подвижная мастерская ремонта радиотехнических станций и средств связи

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Военнослужащий Восточного военного округа
Военнослужащий Восточного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ЦАМТО, 22 ноября. В соединение управления общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкалье, в рамках переоснащения на современные и новейшие образцы ВВСТ поступила подвижная мастерская ремонта радиотехнических станций и средств связи (МРТС).

Мастерская предназначена для проведения регламентных работ, выполнения текущего ремонта на средствах связи в полевых условиях.

С помощью установленного в кузове-кунге автомобиля КамАЗ-5350 специального оборудования военнослужащими ремонтных подразделений в полевых условиях может проводиться выявление и устранение неисправностей средств связи, проверка режимов работы аппаратуры, настройка и регулировка электропитания собственной аппаратуры, а также зарядка аккумуляторных батарей различного типа.

Техническое оснащение современной мастерской предусматривает проведение работ при температуре наружного воздуха от -40 до +50 град. С и относительной влажности 95-98%.

В настоящее время МРТС уже используется военнослужащими соединения ВВО в рамках проведения сезонного обслуживания, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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