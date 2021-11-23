Узбекистан обзавелся собственными бронемашинами

В Узбекистане началось серийное производство легкобронированного автомобиля Qalqon («Щит»), разработанного «с нуля» на одном из местных предприятий.
Об этом пишет пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности.
Автомобиль, согласно сообщению, успешно прошел все практические испытания, организованные представителями силовых структур и госорганов.
«Экспертами подтверждено соответствие тактико-технических характеристик ЛБА требованиям вооруженных сил и признанных международных стандартов», — говорится в сообщении.
Изготовленные автомобили поступят в подразделения Вооруженных сил республики.
Qalqon вмещает восемь человек. Он может использоваться как для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, так и для доставки грузов, ведения разведки, проведения спецопераций по обеспечению безопасности городов (населенных пунктов).
В январе текущего года сообщалось, что производство бронемашин, в частности — Qalqon - планировалось организовать в городе Нурафшан Ташкентской области.
Проект оценивался в $55 млн. Его реализацией при содействии Национального банка Узбекистана должна была заняться компания Nurafshon-Maxsus-Texnika (ее учредители — Krantas Group (72%) и To’ytepa Metall Qurilmalari — 28%), отмечает Фергана News.