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Военно-промышленный курьер

Узбекистан обзавелся собственными бронемашинами

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Узбекистане началось серийное производство легкобронированного автомобиля Qalqon («Щит»), разработанного «с нуля» на одном из местных предприятий.

Об этом пишет пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности.

Автомобиль, согласно сообщению, успешно прошел все практические испытания, организованные представителями силовых структур и госорганов.

«Экспертами подтверждено соответствие тактико-технических характеристик ЛБА требованиям вооруженных сил и признанных международных стандартов», — говорится в сообщении.

Изготовленные автомобили поступят в подразделения Вооруженных сил республики.

Qalqon вмещает восемь человек. Он может использоваться как для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, так и для доставки грузов, ведения разведки, проведения спецопераций по обеспечению безопасности городов (населенных пунктов).

В январе текущего года сообщалось, что производство бронемашин, в частности — Qalqon - планировалось организовать в городе Нурафшан Ташкентской области.

Проект оценивался в $55 млн. Его реализацией при содействии Национального банка Узбекистана должна была заняться компания Nurafshon-Maxsus-Texnika (ее учредители — Krantas Group (72%) и To’ytepa Metall Qurilmalari — 28%), отмечает Фергана News.

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Узбекистан
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