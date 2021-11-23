Евросоюз озаботился собственной пилотируемой космонавтикой

Страны — участницы ESA подписали манифест, призывающий к развитию европейской пилотируемой программы и ускорению отправки зонда в систему Сатурна.

В португальском Матозиньюше прошла встреча министров 22 стран — участниц Европейского космического агентства (ESA) во главе с ее руководителем Йозефом Ашбахером (Josef Aschbacher). По итогам обсуждений был подписан общий манифест, который призывает Евросоюз нарастить усилия по работе в космосе и указывает ключевые направления для нее. Об этом сообщает общеевропейское информационное агентство EURACTIV.

«Матозиньюшский манифест» (Matosinhos Manifesto) направлен на «ускоренное использование возможностей космоса для решения важнейших проблем современности» — как заметили обозреватели, на четырех страницах документа слово «ускорять» встречается аж 16 раз. Принципы, изложенные в манифесте, могут стать основой для обсуждения бюджета ESA. Его принимают не ежегодно, а раз в несколько лет, и ближайшие слушания должны пройти в ноябре 2022-го.

Первым из приоритетных направлений в манифесте выделяются сбор и использование спутниковых данных для отслеживания изменений климата и поиска путей его сдерживания. Ключевой целью этого направления называется создание «цифровой копии» Земли — глобальной модели, которая существенно улучшит прогнозирование климата и природных катастроф. Отдельное внимание при этом рекомендуют уделить защите самих орбитальных аппаратов — от космического мусора, а также от «космической погоды», связанной с активностью Солнца.

Вторым ключевым направлением, по мнению авторов документа, должно стать развитие собственной пилотируемой программы. С 2003 года уже три страны — Россия, США и Китай — способны осуществлять такие полеты, а вскоре к ним может присоединиться Индия. Европейцы пытались разработать свой пилотируемый корабль Hermes на рубеже 1980-1990 годов, однако из-за проблем с финансированием работы прекратили. Теперь ESA намерена придется вернуться если не к самому проекту Hermes, то к тем же, так и нерешенным, задачам.

Наконец, «Матозиньюшский манифест» считает приоритетной программу космических миссий по изучению спутников газовых гигантов Солнечной системы. Это чрезвычайно разнообразные миры — от спутника Сатурна Титана с его жидкими морями углеводородов до спутника Юпитера Европы, под ледяной корой которой скрывается целый океан воды. Многие из них считаются самыми перспективными для поисков внеземной жизни.

Для их изучения ESA реализует программу Voyage 2050 с запусками после 2035 года. Однако манифест рекомендует ускорить эту работу, а также рассмотреть возможность проведения миссии с доставкой образцов на Землю. Скорее всего, целью для такого полета станет Энцелад — спутник Сатурна, изученный совместным европейско-американским зондом Cassini. Он считается одним из самых вероятных кандидатов на обитаемость.