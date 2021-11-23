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Российская газета

У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей

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Су-35С
Су-35С.
Источник изображения: rg.ru

Российский истребитель Су-35 оснащен не одним, а тремя радарами с активной фазированной решеткой. Антенны двух дополнительных РЛС сантиметрового диапазона находятся в передних кромках крыльев и предназначены для поиска малозаметных целей.

Изображение малоизвестных устройств появилось в постере выпускающего их Рязанского приборного завода. Официально аппараты называются "многофункциональными цифровыми запросчиками с активной фазированной антенной решеткой". По старой российской традиции многофункциональность прибора простерлась так далеко, что в итоге получился очередной "комбайн с вертикальным взлетом".

Радары на длинных волнах наиболее эффективны для поиска малозаметных целей, поскольку стелс-технологии рассчитаны на рассеивание излучения РЛС Х-диапазона. Как раз поэтому во время операции "Буря в пустыне" первые удары наносились по иракским радарам ПВО, работавшим на сантиметровых волнах - самым опасным для американских самолетов-невидимок F-117.

Использование дополнительных радаров L-диапазона значительно расширяет возможности Су-35 в борьбе с малозаметными целями, пишет Militarywatch. Другой мощный инструмент в этой борьбе - опробованная в Сирии опто-электронная станция обнаружения ОЛС-35. Да и главный радар истребителя, РЛС "Ирбис" тоже необычен. Его активная фазированная решетка снабжена механизмом доворота, что расширяет угол зрения РЛС до 120 градусов против 60 у классической АФАР. А излучатель с пиковой мощностью 20 кВт делает "Ирбис" самым мощным радаром в своем классе. РЛС обеспечивает сопровождения до 30 воздушных целей и одновременный обстрел восьми из них.


Антон Валагин

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Ирак
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Сирия
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F-117
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2 комментария
№1
23.11.2021 01:55
Цитата, q
Радары на длинных волнах наиболее эффективны для поиска малозаметных целей, поскольку стелс-технологии рассчитаны на рассеивание излучения РЛС Х-диапазона. Как раз поэтому во время операции "Буря в пустыне" первые удары наносились по иракским радарам ПВО, работавшим на сантиметровых волнах - самым опасным для американских самолетов-невидимок F-117.
А не наоборот ли? На длинных волнах F-117прекрасно виден, на сантиметровых малозаметен.
Цитата, q
РЛС "Ирбис" тоже необычен. Его активная фазированная решетка
У Ирбиса ПФАР.
0
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№2
23.11.2021 09:31
Цитата, beka1 сообщ. №1
У Ирбиса ПФАР.

ПАФАР вроде, Активная-на-прием.
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