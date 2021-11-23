Перспективный ударный вертолет России сможет работать без пилота

Перспективные ударные вертолеты России станут опционально пилотируемыми, то есть смогут управляться летчиком или работать без пилота.

Машины также будут подключаться к общему информационному полю для взаимодействия между различными летательными аппаратами и наземными пунктами управления.

Кроме того, как заявил ТАСС генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, ударные летательные аппараты будущего будут отличаться универсальностью применения того или иного вооружения. Глава холдинга также отметил, что внешние формы перспективных вертолетов также могут значительно отличаться от современных. "С точки зрения форм, как это будет выглядеть, - это вопрос пока открытый. Когда финализируются требования, можно будет говорить, с помощью чего эти требования будут выполняться", - сказал Андрей Богинский.

Николай Грищенко