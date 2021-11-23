Учения по отражению авианалёта "противника" ракетами системы ПВО С-400В4 прошли на Курилах

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей прошла с расчётами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В4, дислоцированными на Курильских островах, сообщил Восточный военный округ (ВВО) в понедельник.

"Дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО) получили информацию о нарушении воздушных границ России летательными аппаратами условного противника, после чего расчеты С-300В4 выполнили поиск, опознавание и сопровождение воздушных целей, которые имитировали авианалёт "противника". С-300В4 произвели по целям учебные (электронные) пуски зенитными ракетами и "уничтожили" авиацию противника при входе в зону поражения ЗРС", - сказано в сообщении.