Модернизированный вертолет Ми-26Т2В пойдет в серию с 2022 года

Первый полет модернизированной версии вертолета Ми-26Т2В состоялся в августе 2018 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Разрешение на серийное производство самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В будет получено до конца 2021 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский.

"Сейчас находимся в завершающей стадии получения литеры "О1" по базовой версии вертолета, осталось не так много полетов для завершения летных испытаний Ми-26Т2В. Мы ожидаем, что до конца года мы эти полеты сделаем и получим литеру "О1". Первые поставки в российские войска вертолетов Ми-26Т2В мы уже осуществили", - сказал он.

Первый полет модернизированной версии вертолета Ми-26Т2В состоялся в августе 2018 года. В марте 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что военное ведомство купит 10 таких машин.

Ми-26Т2В - тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн. Машина оборудована интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, что позволяет управлять ею днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту от ракетных систем ПВО. В состав экипажа модернизированного вертолета входят пять человек.