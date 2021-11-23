CBC (Канада): Канаду заставляют поддержать Украину по НАТО

Канадский телеканал CBC тиражирует призывы Порошенко «помочь Украине вступить в НАТО». Пользователи едко высмеивают эти потуги, предлагая ему обращаться прямо в Вашингтон, где и делается канадская политика. А некоторые предупреждают, что украинское членство в НАТО станет «кубинским кризисом наоборот» и поставит мир на грань уничтожения.

Порошенко считает, что обязательства Запада по членству Украины в НАТО станут для России сильным сигналом.

В условиях, когда американское руководство все больше обеспокоено вопросом о том, не блефует ли Россия вокруг Украины, бывший президент этой страны призывает Канаду более активно участвовать в реализации членства его страны в НАТО.

Петр Порошенко в интервью каналу CBC News сказал, что продолжающееся наращивание численности российских войск на границе с Украиной придает новую актуальность длящимся уже 13 лет попыткам Украины стать частью западного военного альянса.

Он призывает страны-члены НАТО предложить путь к полноправному членству Украины в североатлантической организации на следующем саммите лидеров организации в июне 2022 года в Мадриде, и считает, что Канада, как изначальный сторонник амбиций Украины, должна сыграть в этом важную роль.

Даже такое обязательство НАТО, которое требует от страны соблюдения определенных критериев, и не допускает Украину к полноценному членству, станет сильным сигналом для России, сказал Порошенко в кулуарах Галифакского форума международной безопасности.

Нового министра обороны Канады Аниту Ананд, которая поздно вечером 19 ноября заявила, что она беспокоится за украинский народ, спросили, готова ли Канада вступить в коалицию из 30 стран, выступающих в поддержку Украины.

"Вы поднимаете вопрос, который я как раз сейчас обсуждаю в нашем правительстве и с нашими партнерами", - ответила она.

Другие страны, такие как Франция, дали недвусмысленные обещания защищать территориальную целостность Украины. Ананд заметила, что Канада, которая давно помогает обучать украинских военных, уже продемонстрировала такую приверженность.

Нынешнее украинское правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским безуспешно продвигало план украинского членства в НАТО перед последним июньским саммитом альянса. Президент США Джо Байден заявил тогда, что Украине еще предстоит пройти долгий путь в борьбе с коррупцией.

Время ограничено

Союзников по НАТО все больше беспокоят действия российских войск.

19 ноября газета The New York Times сообщила, что представители американской разведки предупредили об ограниченности времени, нужном для того, чтобы помешать Москве предпринять военные действия на Украине. Вашингтон явно работает над разработкой ряда мер, как экономических, так и военных, для сдерживания России.

Порошенко сказал, что ему приятно видеть, что республиканцы в Конгрессе США рассматривают возможность введения новых санкций против газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. По его словам, в любом потенциальном пакете сдерживания России со стороны Запада необходимо учитывать потребности Украины в области энергетической безопасности.

Тем не менее, бывший президент Украины, который, как многие ожидают, снова будет баллотироваться на этот пост, признал, что его страна, которая до сих пор не может избавиться от коррупции и отсталой бюрократии советской эпохи, пока не готова к полноценному членству в вооруженных силах Запада.

Однако, по словам Порошенко, Украина все же прошла "светлый путь" от того места, где она начинала, и сейчас просто необходимо реализовать ту жесткую программу реформ, которая проводилась при его правительстве.

"Морковка реформ"

Порошенко заявил, что в условиях концентрации на границе более 100 000 российских войск, и усиливающейся "квази-войны" в двух восточных регионах его страны, одной из важных военных мер должно стать членство Украины в НАТО.

"Почему в такой ситуации Украина не может получить план действий по вступлению в НАТО? Сегодняшний подход - это просто морковка для реформ", - сказал он, добавив, что соседи его страны, безусловно, понимают, серьезность политических ставок.

"Европе нужна демократическая Украина. Европе нужна европейская Украина. Европе нужна безопасная Украина. Европе нужна независимая от России Украина".

В течение нескольких недель давление со стороны США и европейских стран не смогло убедить правительство президента России Владимира Путина вывести свои войска из нестабильного приграничного региона.

Членство Украины в НАТО - это одна из так называемых "красных линий" России

Путин обвинил Запад в постоянных попытках спровоцировать Москву, которая недавно закрыла свое представительство в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Порошенко возмутился высказанной журналистами мыслью о том, что Путин не допустит, чтобы вступление Украины в НАТО состоялось без вызовов и проблем.

"Мы свободная и демократическая страна, самая большая по территории в Европе", - сказал он.

"И вы думаете, нам нужно спрашивать разрешения у Путина на вступление в НАТО? Вы думаете, это демократический путь? Я говорю - нет".

Комментарии пользователей канала CBC

Ray Marshall

Я думаю, что, говоря о Западе в Канаде, Порошенко имеет в виду именно нашу страну. Но это ведь смешно. Чем мы можем помочь Украине? Мы даже свой флаг не можем поднять!

Alex Nemo

Что говорит этот Порошенко? Он же постыдно проиграл выборы Зеленскому в 2019. Украинцы его не уважают.

Jeremy Amott

Россия уже выиграла войну с Украиной много лет назад. Она вернула себе Крым м взяла Донбасс. Она контролирует ресурсы этих регионов и обороняется. Наступать ей не нужно.

Kelly McMahon

А может, нам не лезть в украинские дела и перестать тыкать в медведя палкой? Следующая мировая война будет войной ядерного сверхзвукового оружия… Победителя точно не будет!

Mike Calzone

Двусмысленность позиции США делает ситуацию более нестабильной.

Обязательство США защищать Украину и Тайвань станет мощным сигналом сдерживания. Меньше всего Россия или Китай хотят начать "горячую" войну с США.

Обе страны сейчас просто испытывают США, чтобы увидеть, что именно им сойдет с рук, пока дела не накалились до опасного предела.

Ни Путин, ни Си не склонны к самоубийству, они не начнут задействовать ядерное оружие, поскольку США ответят подавляющим контрударом.

Сегодня это Украина, но если со стороны США не будет соответствующей реакции, то завтра это могут быть Польша и Эстония, а в будущем - Германия.

Потом Тайвань, а, может быть, Япония и Гуам тоже будут хорошим дополнением, а затем, возможно, и Гавайи.

Kelly McMahon

Мы плохо учимся у истории. Китай и Россия сегодня - это Япония и Германия до Второй мировой войны. США снова превратились в изоляционистскую страну. Внутри у них хаос. Их военная мощь ушла.

Единственное отличие - в мире накоплено огромное количество ядерного оружия и сверхзвуковых средств его доставки. Ну и чего мы добиваемся?

Julia LeBeau

Только вы забыли о том, что Запад повсюду совершает агрессию, стремясь захватить контроль над странами и территориями, которые ему не принадлежат. И все это на фоне окончательного падения западной морали.

Stephen David

Надеюсь, все наши несчастные канадские военнослужащие как можно быстрее уберутся из этой Украины. Они даже не успеют что-предпринять против тотального российского наступления.

Наши канадские ребята сыграют роль консервных банок на проволоке, натягиваемой возле пугала. Или вот еще приходит аналогия с канарейкой в шахте, которая предупреждает о близящемся взрыве!

Chad Graster

Журналисты в наши дни - это полный отстой. Ну что они пишут, что наша Канада что-то может сделать для Украины в НАТО?! Да ничего она не может сделать! Ясно, что украинцы обращаются к США, Франции и Британии. Они прекрасно понимают, что ничего мы им предложить не можем!

Roland Godin

Давайте сначала найдем себе лидеров, которые могли бы нас на Западе вытащить из всех наших проблем!

А не пытаться с помпой лезть в какие-то чужие дела! Вот так-то! Et-voila!

Gina Davis

Отличный совет!

Pat Moore

Теперь об обязательствах. Помнится, когда-то очень давно НАТО давала обязательство не расширяться в Восточную Европу…

Ну и где НАТО теперь?!

Dean Besset

Кабинет Джастина Трюдо самый никчемный кабинет за всю последнюю историю. Даже гораздо хуже, чем никчемный предыдущий… 5 иностранцев за 6 лет! Министр обороны, которая даже близко не бывала в вооруженных силах, активистка "зеленого движения", отвечающая за разработку наших природных ресурсов, активистка по изменению климата, отвечающая за окружающую среду, и иностранка, которая даже не знает, что является министром иностранных дел… Это ДЖАСТИН ТРЮДО С ДЕТЬМИ ЗА ЕГО СТОЛОМ….

Marcus Aetuis

Зачем они мучаются с нашей Канадой? Должны же понимать все прямо.

Канадская внешняя политика пишется в Вашингтоне. Туда и надо обращаться!

Doug Butler

С тем состоянием, в котором находятся наши вооруженные силы, нам впору заниматься своими проблемами, а не лезть со своим уставом в дела России на другой стороне планеты!

Henri Beyle

Автор статьи даже не задумывается, какие ужасные последствия может иметь для Канады только попытка вмешаться в общепланетарные "разборки"!

Это какая-то патетическая журналистика. Автор просто преступник!

Dave Hall

По индексу коррупции, составляемому Transparency International, Украина занимает 117-е место из 179 стран. Это означает, что ее считают немного более коррумпированной, чем Монголию или Молдову, и немного менее коррумпированной, чем Пакистан или Нигер. Немыслимо, чтобы НАТО или Канада допустили бы членство такой страны в альянсе. А что будет, если НАТО с такими "членами" придется вступить в войну?! Это полный абсурд.

Пусть украинцы и русские сами разбираются со своими украинскими и российскими олигархами. Наша лошадь в этой грязной скачке не бежит!

Doug Butler

В Украине для Канады я вижу еще один Афганистан. Разве с нас не хватит одного урока?!

Samuel Spade

Членство в НАТО для Украины было бы "кубинским кризисом наоборот". Не может быть более серьезной провокации, которая могла бы спровоцировать ядерную войну. Вспомните, как США обещали Горбачеву, что НАТО ни на миллиметр не расширится на восток, когда Горбачев дал согласие на воссоединение Германии. Человечество находится на грани взаимного уничтожения!

Мюррей Брюстер (Murray Brewster)