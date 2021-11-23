"Это изменит расклад сил". Пентагон успешно испытал "летающий авианосец"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В США опробовали технологию будущего — в небо поднялся транспортный самолет C-130A с экспериментальными беспилотниками X-61A Gremlin на борту. Рои дронов, по мнению американцев, обеспечат господство в воздухе над любым противником. Аналогичные разработки есть и в России. О плюсах и минусах такой тактики — в материале РИА Новости.

Особая роль

Дроны, как показывают последние конфликты, стремительно вытесняют пилотируемую авиацию: ведут разведку, указывают на цели, наносят удары и выполняют роль узлов связи. Преимущества очевидны: дешевле и жизни летчика ничего не угрожает.

Но у большинства современных военных беспилотников малый радиус действия, это авиация тактического звена (исключение — американские RQ-4 Global Hawk с дальностью около тысячи километров). Поэтому пункт управления дронами, как правило, находится недалеко от зоны боевых действий. Достаточно его уничтожить, и аппараты рухнут.

Пентагон пытается решить эту проблему с 2014 года. В том числе с помощью проекта Gremlins — недорогие БПЛА среднего размера с полуавтономной системой управления. Главное требование: дроны должны базироваться на пилотируемом самолете и возвращаться на носитель после выполнения боевой задачи. С 2018-го технологию испытывали на базе экспериментальных X-61A — с переменным успехом.

Скриншот с видео первого полета беспилотника X-61А Источник изображения: © Youtube/DyneticsInc

В ноябре 2019 года проверяли аэродинамику "Гремлинов" — под крылом самолета. В январе 2020-го дрон впервые отделился от носителя и отправился в свободный полет.

По замыслу разработчиков, после выполнения боевой задачи беспилотник стыкуется с док-станцией, которую на тросе тащит С-130А, и транспортник втягивает его в грузовой отсек. Однако все девять попыток вернуться на базу были неудачными — мешала чрезмерная тряска. Ликвидировать ее удалось лишь сейчас.

Собрать за полчаса

Тактико-технические характеристики X-61A "Гремлин" известны. Это беспилотник самолетного типа с толстым фюзеляжем, узким прямым крылом и турбореактивным двигателем. Длина — 4,2 метра, размах крыльев — около 3,5 метра. Взлетная масса — 680 килограммов, из которых 66 — полезная нагрузка.

Дальность — 560 километров. Малый боевой радиус нивелируется возможностью базирования на дальнемагистральном самолете — это ноу-хау проекта.

Скриншот с видео первого полета беспилотника X-61А Источник изображения: © Youtube/DyneticsInc

"В случае успеха ВВС США получат совершенно новые боевые возможности, — рассказал журналистам менеджер программы "Гремлин" Тим Китер. — Мы сможем запускать дроны в воздух на границе зоны действия ПВО противника. Самолет-носитель остается вне зоны поражения, а рой запущенных с него дронов собирает информацию, идентифицирует цели и выполняет другие функции в опасной для летчиков зоне".

По словам Китера, следующий этап — тестовый запуск сразу четырех дронов. Самолет должен потом собрать их за полчаса.

Независимо от результатов наблюдатели уже заговорили о тактике войн будущего: применении недорогих беспилотников целыми роями. Расчет Пентагона, по мнению экспертов, прост. В случае вооруженного противостояния с равным или близким по силе противником американцы задействуют прежде всего авиацию. В авангарде пойдут БПЛА, которые не только укажут на цели, прикроют от радиоэлектронного противодействия, но и смогут заправлять пилотируемые самолеты топливом.

Сила "роя"

Такие технологии развивают не только в США. В частности, российская компания "Кронштадт" работает над системой применения роя дронов на основе искусственного интеллекта.

"Основной упор — на автономизацию бортов, повышение их интеллекта, информационной осведомленности беспилотников, — объясняет генеральный директор предприятия Сергей Богатиков. — Это наделяет их способностью самостоятельно принимать правильные решения — при минимальном участии человека".

Как ожидается, перспективное соединение будет самостоятельно распределять функции — ударные, разведывательные. В перспективе беспилотная "орда" сможет автономно искать и поражать заданные цели, передавая информацию о них союзным силам.

"Существенный минус"

Не исключено, что умные рои и "летающие авианосцы" станут обязательными в операциях с участием наземных, воздушных и морских войск.

"Самолет военно-транспортной авиации способен взять на борт достаточно много небольших БПЛА и выполнять при них функции крылатого штаба, — говорит главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Дроны смогут возвращаться на носитель (например, для дозаправки) и вновь отправляться на задание. К примеру, "Гремлины" допустимо задействовать в качестве барражирующих боеприпасов. Если же они не обнаружат достойную цель — вернутся обратно".

Скриншот с видео первого полета беспилотника X-61А Источник изображения: © Youtube/DyneticsInc

Впрочем, по его словам, у технологии есть и недостатки. Главный — уязвимость самолета-носителя.

"Чтобы потопить авианосец, нужно прорвать противовоздушные и противоракетные рубежи его эскорта. Для уничтожения самолета-транспортника достаточно одной зенитной ракеты, — уточняет Мураховский. — А российские ЗРС С-400 поражают цели на удалении до 400 километров".

Таким способом, считает эксперт, можно воевать лишь с противником без развитой системы ПВО — например, террористами. Однако в том же Афганистане американские беспилотники мало повлияли на ситуацию в целом.