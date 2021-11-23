В Латвии стартуют военные учения "Winter Shield 2021"

Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии.

Рига. 22 ноября. ИНТЕРФАКС/BNS - С наступившего понедельника по 4 декабря на Адажском полигоне в Латвии пройдут ежегодные международные военные учения "Winter Shield 2021", сообщили агентству BNS в Минобороны республики.

В учениях примут участие солдаты механизированной пехотной бригады Сухопутных сил, земессарги (Зе?мессардзе - национальная гвардия Латвии), военнослужащие вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и командования вооруженных сил США в Европе.

Во время учений ежедневно с 9 до 23 часов будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, запланированы полеты военной авиации.