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Наземный робототехнический комплекс Rook от Elbit Systems

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Наземный робототехнический комплекс Rook от Elbit Systems
Наземный робототехнический комплекс Rook от Elbit Systems.
Источник изображения: invoen.ru

Израильская компания Elbit Sistems представила новый военный наземный робототехнический комплекс (НРК) 6×6 Rook ("Ладья"). По данным производителя НРК разработан совместно с Roboteam (Израиль) и спроектирован как мультифункциональная платформа. По заявлению компании, конструкция изделия учла опыт работы с системой PROBOT 4×4.

Испытание системы PROBOT 4×4


Согласно Elbit Sistems, «Ладья» может доставлять припасы, эвакуировать раненых, выполнять разведывательные миссии с помощью сенсорной станции или использоваться в качестве дистанционно управляемого средства поражения после установки боевого модуля.

Система управляется с помощью пульта дистанционного управления. Одновременно, она также способна двигаться по маршруту в автономном режиме. Кроме того, по заявлению компании, наземный робототехнический комплекс может самостоятельно следовать за человеком, используя функцию «слежения». Кроме того, также возможно сформировать конвой из нескольких НРК, которые могут достигать путевых точек независимо друг от друга.

При собственном весе Rook в 1200 кг он несет равную полезную нагрузку (1200 кг), имеет дорожный просвет 24 см и гибридную систему питания из аккумуляторов и дополнительного внутреннего генератора. Компания указывает время работы - 8 час., а максимальную скорость движения – 30 км/ч.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Probot
Компании
Elbit Systems
Roboteam
Проекты
Робот
РТК
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