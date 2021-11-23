Экипажи вертолетов Ми-8 ЦВО впервые провели ночные учения в горах Тувы

В учениях задействовали около 100 военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В Центрального военного округа отработали около 10 учебно-боевых задач на первых ночных летно-тактических учениях на горном полигоне в Туве. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

Учения завершатся в конце ноября, в них задействовали 10 вертолетов Ми-8 и около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами, а также специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы.

"В ходе учения экипажи вертолетов совершили более 50 ночных вылетов. Летчики выполнили маневрирование и преодоление горных хребтов ночью с использованием очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1, которые позволили экипажам ориентироваться в горах без включения осветительных приборов, оставаясь незамеченными", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проведение учений в Туве стало возможным после начала использования аэродрома в Кызыле. Он обладает необходимой инфраструктурой для регулярных тренировочных полетов и летно-тактических учений в горной местности днем и ночью без дополнительного обеспечения летного процесса, а также позволяет повысить интенсивность подготовки и увеличить количество одновременно привлекаемых экипажей.