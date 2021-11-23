Войти
ТАСС

Экипажи вертолетов Ми-8 ЦВО впервые провели ночные учения в горах Тувы

622
0
0
Вертолёт Ми-8АМТШ-ВН
Вертолёт Ми-8АМТШ-ВН.
Источник изображения: iz.ru

В учениях задействовали около 100 военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В Центрального военного округа отработали около 10 учебно-боевых задач на первых ночных летно-тактических учениях на горном полигоне в Туве. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

Учения завершатся в конце ноября, в них задействовали 10 вертолетов Ми-8 и около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами, а также специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы.

"В ходе учения экипажи вертолетов совершили более 50 ночных вылетов. Летчики выполнили маневрирование и преодоление горных хребтов ночью с использованием очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1, которые позволили экипажам ориентироваться в горах без включения осветительных приборов, оставаясь незамеченными", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проведение учений в Туве стало возможным после начала использования аэродрома в Кызыле. Он обладает необходимой инфраструктурой для регулярных тренировочных полетов и летно-тактических учений в горной местности днем и ночью без дополнительного обеспечения летного процесса, а также позволяет повысить интенсивность подготовки и увеличить количество одновременно привлекаемых экипажей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.04.2019
В горах КЧР впервые высадили вертолетный десант с боевыми багги
29.10.2018
На учениях на Курилах "Терминаторы" уничтожили "диверсантов"
28.03.2018
Военные ЗВО вместе с авиацией начали учения в Ленобласти
13.07.2017
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции
19.06.2017
Новобранцы соединения спецназа ЮВО совершают первые прыжки с парашютными системами "Арбалет-2"
28.01.2015
Долетят и до гор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 16:35
  • 10
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 23.11 16:23
  • 54
В США удивились размерам Су-75
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе
  • 23.11 09:31
  • 2
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 23.11 02:15
  • 1
В России описали облик ударного вертолета будущего
  • 22.11 23:24
  • 148
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 22.11 19:24
  • 29
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 22.11 17:51
  • 127
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 22.11 17:49
  • 5
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 22.11 14:11
  • 1
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 22.11 13:31
  • 32
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе