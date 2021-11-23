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Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе

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Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin
Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin.
Источник изображения: © SPC Javon Spence

Вооруженные силы Украины впервые применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом в статье для издания Military Times сообщил ее главный редактор Говард Олтмен. По его словам, данную информацию он получил от руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Информацией поделился главный украинский разведчик Кирилл Буданов, утверждает американский журналист

Украинские военные впервые применили на Донбассе противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен в Twitter.

Свое заявление журналист сделал после публикации интервью, которое он взял у главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою", - написал Олтмен.

Когда и при каких обстоятельствах был использован Javelin в зоне проведения операции Объединенных сил, не указано.

Напомним, 26 октября Украина впервые применила турецкий беспилотник Bayraktar для уничтожения артиллерии сепаратистов на Донбассе. Этот шаг Вооруженных сил осудили в Кремле, страны Запада выразили озабоченность.

Однако начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что военные будут использовать Bayraktar в зоне ООС каждый раз, когда будет возникать угроза жизни защитников.


Елена Буркало

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Россия
США
Турция
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
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1 комментарий
№1
23.11.2021 15:10
Все трендят, что применили Джавелин, а кончается
Цитата, q
Когда и при каких обстоятельствах был использован Javelin в зоне проведения операции Объединенных сил, не указано.
.
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