ДОСААФ готовится отметить 95-летие

Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

В январе будущего года исполняется 95 лет самой массовой общественной организации России - ДОСААФ. Общественная палата РФ, Московское региональное отделение ДОСААФ и Национальная ассоциация офицеров запаса "Мегапир" в преддверии знаменательной даты вынесли на широкое обсуждение итоги взаимодействия институтов гражданского общества с ДОСААФ по военно-патриотическому воспитанию молодежи и развитию военно-технических видов спорта.

Участие в мероприятии депутатов Госдумы и Московской городской Думы, представителей федеральных и региональных органов власти, минобороны и Генерального штаба подчеркнуло ту особую роль, которую играет ДОСААФ России в системе государственной политики в области обороны и безопасности.

- Авторитет этой организации особенно возрос в последние годы благодаря широкой поддержке министерства обороны и непосредственно самого министра Сергея Шойгу, который возглавил Наблюдательный совет ДОСААФ, - подчеркнул член Общественной палаты РФ, глава "Мегапира", председатель Наблюдательного совета ДОСААФ Москвы Александр Каньшин.

По его словам, ни одна армия в мире не может обойтись без резерва. И в этом отношении ДОСААФ играет важнейшую, можно сказать, ключевую роль.

История общества это подтверждает. Как рассказал руководитель отделения ДОСААФ столицы Вячеслав Ниниченко, к началу Великой Отечественной войны московская организация общества, носившего тогда название ОСОАВИАХИМ, подготовила свыше 383 тысяч военных специалистов, в том числе более 11 тысяч снайперов, 6 тысяч связистов, 65 тысяч станковых и ручных пулеметчиков, более 33 тысяч автоматчиков, почти 13 тысяч истребителей танков. Более 3 миллионов москвичей прошли подготовку по противовоздушной и противохимической обороне. Это они дежурили по ночам на крышах домов, обезвреживая зажигательные бомбы во время налетов вражеской авиации.

Ни одна армия не может обойтись без резерва. И в этом отношении ДОСААФ играет ключевую роль

Сегодня ДОСААФ готовит будущих военных профи. Сотни тысяч молодых людей становятся водителями и получают права, осваивают профессии авиаспециалистов, включая летную подготовку, матросов и судоводителей маломерных судов, аквалангистов и морских спасателей, парашютистов и спецназовцев. Как подчеркнул в своем выступлении председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, нужно сообща заботиться о том, чтобы расширять круг образовательных структур ДОСААФ, привлекать студентов, учащихся и преподавателей, создавать в образовательных учреждениях первичные организации ДОСААФ.

Борис Ямшанов