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ТАСС

Yomiuri: Япония может запустить спутники для слежения за гиперзвуковыми боеголовками

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Космические аппараты будут также применяться для наблюдения за возможными природными катаклизмами, отмечает газета

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии планирует в середине нынешнего десятилетия осуществить запуск трех малых спутников, которые смогут отслеживать гиперзвуковые планирующие боеголовки противника. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что космические аппараты будут также применяться для наблюдения за возможными природными катаклизмами. В случае проведения успешных испытаний по передаче данных между спутниками в дальнейшем их число планируется увеличить для повышения оборонных возможностей Японии в этой сфере. Стоимость запуска трех спутников оценивается в 60 млрд иен (около $525 млн).

16 октября британская газета Financial Times сообщила, что в августе Китай с помощью ракеты-носителя запустил планирующий гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг Земли по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее.

Глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сравнил проведенные Китаем испытания гиперзвукового оружия по значимости для военной сферы с первым запуском советского искусственного спутника Земли.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября, что в августе Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.

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