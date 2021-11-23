Советский танк "Молот", превращал бы "Абрамсы" в груды горелого металлолома

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Во второй половине 80-х годов в СССР собирались совершить настоящую революцию в мировом танкостроении - в Харькове был изготовлен первый образец танка Объект-477 "Молот".

Машина стала продолжением работ по ранее отвергнутому "Объект 490" "Бунтарь", который имел непривычную компоновку и был вооружен улучшенным 125-мм орудием. В новом танке решили максимально нарастить огневую мощь и применили уже 152-мм пушку, которая и сейчас может легко уничтожить любой иностранный танк.

Работы по разным причинам велись достаточно тяжело - начинала уже сказываться перестроечная неразбериха. Тем не менее, вырисовывался образец, который на долгое время обеспечил бы СССР превосходство над всеми бронемашинами НАТО. И если бы не распад страны то, вероятно, уже в начале 90-х изготовили бы для отправки в войска партию в полсотни "Молотов".

Конечно, в первое время пришлось бы устранять "детские болезни" в ходе опытной эксплуатации. Возможно, со временем 1200-сильный двигатель заменили на 1500-сильный или даже на газовую турбину. Были бы доведены до полного совершенства и другие новинки того времени, вроде автоматизированной системы управления войсками.