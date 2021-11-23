Эстония приобретает израильские 120-мм минометные комплексы

Как сообщают, Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) подписал с израильской компанией Elbit Systems контракт стоимостью около 15 млн евро на закупку для вооруженных сил Эстонии партии 120-мм минометных комплексов. Хотя контракт был заключен 30 сентября 2021 года, однако о нем стало известно только после публикации 10 ноября в базе контрактов ЕС. Количество закупаемых минометных комплексов и их модификация не раскрываются.

Израильский 120-мм минометный комплекс Elbit Systems Spear Mk 2 на базе колесной легкой бронированной машины Plasan SandCat (4x4) вооруженных сил Азербайджана на позиции во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года (с) Телеграм-канал "Военный Осведомитель"

По неофициальной информации, Эстония заказала 120-мм минометные комплексы Spear Mk 2 производства Elbit Systems. Как можно судить, они закуплены Эстонией для установки на самоходные минометы, которые должны быть изготовлены на базе закупленных ранее в Норвегии шасси бывших боевых машин пехоты CV9030N Mk I. Напомним, что в 2016 году Эстония приобрела 37 переданных на хранение демилитаризованных шасси боевых машин пехоты CV9030N Mk I шведского производства (BAE Systems Land Systems Hägglunds AB) с целью их переоборудования в Эстонии в различные бронированные машины вспомогательного назначения в девяти вариантах - включая боевые разведывательные машины, командно-штабные машины, медицинские машины, транспортные машины, ремонтно-эвакуационные машины, носители ПТРК, носители ЗРК, 120-мм самоходные минометы, и транспортеры боеприпасов к минометам.

Данные специальные машины должны поступить на оснащение в основном Скаутского батальона (Scoutspataljon) 1-й пехотной бригады эстонской армии в качестве дополняющей техники к 44 линейным боевым машинам пехоты CV9035NL Mk III, закупленным Эстонией из наличия армии Нидерландов по контракту от декабря 2014 года и поступившим на вооружение батальона в 2016-2018 годах.

Решение вопроса о переделке шасси бывших норвежских CV9030N Mk I в Эстонии затянулось, и только в июне 2021 года RKIK заключил с компаниями Go Craft и Scania Estonia контракт на сумму 29,3 млн евро на проведение ремонта указанных 37 шасси CV9030N Mk I и на проведение переоборудования 31 из них в бронированные машины вспомогательного назначения в указанных девяти вариантах (еще два шасси предполагается использовать в качестве учебных машин для подготовки механиков-водителей, а четыре оставить в резерве). Контракт рассчитан на два года. Субподрядчиком компании Go Craft по разработке проектов ремонта и модернизации данных машин и выработке конструкторской документации выступает известная эстонская компания Milrem Robotics.

Сообщалось, что из указанной 31 машины в самоходные минометы подлежат переоборудованию шесть шасси, и, видимо, для них теперь и заказано соответствующее количество минометных комплексов Spear Mk 2. Шесть самоходных минометов вместе с несколькими бронированными транспортерами боеприпасов на тех же шасси составят одну минометную роту.

Первым известным заказчиком 120-мм минометного комплекса Spear Mk 2 стал Азербайджан, получавший эти комплексы с 2017 года в варианте с установкой на шасси израильского бронеавтомобиля Plasan SandCat (4x4), и применявший их во Второй Карабахской войне осенью 2020 года. Spear Mk 2 представляет собой 120-мм миномет с противооткатными устройствами, установленный на вращающемся столе с электроприводами горизонтального и вертикального наведения и оснащенный современной системой управления огнем. Комплекс предназначен для установки на различные шасси, в том числе относительно легкие (например, колесные 4х4). Заряжание миномета обычное дульнозарядное ручное. Дальность стрельбы до 12000 м, скорострельность до 15 выстрелов в минуту. Расчет два или три человека.