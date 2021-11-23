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ТАСС

Разведку у границ России за неделю провели 55 самолетов и беспилотников

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Самолет-разведчик RС-135
Самолет-разведчик RС-135.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Два раза из состава дежурных сил по ПВО были подняты истребители, чтобы не допустить нарушения воздушной госграницы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили более 55 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели воздушную разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в понедельник газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 47 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Два раза из состава дежурных сил по ПВО были подняты истребители, чтобы не допустить нарушения воздушной госграницы РФ. Все полеты иностранных летательных аппаратов сопровождались российскими радиолокационными станциями.

По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

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