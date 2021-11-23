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ТАСС

Инспекторы из России оценят масштабы военной деятельности на полигонах в Латвии

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Танки "Абрамс" во время военных учений в Латвии
Танки "Абрамс" во время военных учений в Латвии.
Источник изображения: © flickr.com, U.S. Army Europe

Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны на территории Латвии для оценки масштабов военной деятельности. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Латвии в период с 22 по 25 ноября 2021 года", - сказал Рыжков.

По его словам, инспекция проводится для определения масштабов военной деятельности в пределах указанного района, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 16 тыс. кв. м.

"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях", - добавил Рыжков.

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Страны
Латвия
Россия
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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