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ТАСС

Госиспытания новейших танков Т-14 "Армата" планируется завершить в 2022 году

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: invoen.ru

Танк Т-14 спроектирован как основной танк российских сухопутных войск

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

"Ежегодно на форуме "Армия" демонстрируются образцы танка Т-14, боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16, которые создаются в рамках проекта "Армата". В этом году он вышел, как говорится, на финишную прямую. Завершение его госиспытаний запланировано на 2022 год", - сказал Шестаков, слова которого приводятся в статье, опубликованной в понедельник в газете "Красная звезда".

Глава ГАБТУ также отметил, что в соответствии с современными требованиями боевые машины пехоты и бронетранспортеры преобразуются в универсальную боевую машину. "Теперь она должна не только транспортировать военнослужащих и поддерживать их огнем в бою, но и бороться с бронетанковой техникой противника, с его низколетящими воздушными целями. В отличие от своих предшественниц машина должна эффективно решать эту задачу не только с места, но и в движении, в том числе на плаву. При этом главенствует требование о дистанционном управлении вооружением", - пояснил Шестаков.

По его словам, для комплексного решения всех перечисленных огневых задач создаются боевые машины с необитаемым боевым модулем.

Танк Т-14 на платформе "Армата" спроектирован как основной танк российских сухопутных войск. Экипаж из трех человек размещается в бронекапсуле в корпусе танка. Дистанционно управляемая необитаемая башня танка оснащена гладкоствольным орудием калибра 125 мм, спаренным пулеметом калибра 12,7 мм и автоматическим гранатометом калибра 57 мм. Танк оснащен системой активной защиты, которая может сбивать летящие в машину снаряды и ракеты. Модульная система позволяет заменять вооружение и оборудование танка в зависимости от задач. Предположительные характеристики: мощность дизельного двигателя - 1,5 тыс. лошадиных сил; скорость по шоссе - до 75 км/ч. Вес - до 55 т. Запас хода - до 500 км.

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Россия
Продукция
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Т-15
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