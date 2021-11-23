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Англичане выставили заслон против русских подводников в зоне падения F-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

Недавняя катастрофа в Средиземном море истребителя 5-го поколения F-35, который взлетел с британского авианосца Queen Elizabeth, вызвала в Лондоне серьезное опасение.

Считают, что секретные технологии новейшего американского самолета могут попасть к русским.

В настоящий момент в район падения F-35 стянуты дополнительные силы ВМС Великобритании и стран НАТО.

Проводится противолодочный поиск подводных объектов, которые могут приблизиться к самолету на дне.

По утверждению британских военных, сейчас предпринимаются попытки помешать русским извлечь со дна обломки истребителя. США оказывают в этом деле Лондону неоценимую помощь.

«Британский Королевский флот подтвердил крушение F-35 Lightning II, взлетевшего в Средиземном море с авианосца HMS Queen Elizabeth. Пилот благополучно катапультировался, но инцидент спровоцировал поспешные попытки вернуть самолет, в котором находится много секретного оборудования. Немедленным приоритетом будет поиск обломков», - отмечает аналитический сайт Navy Lookout.

«Это необходимо как для того, чтобы конфиденциальные технологии и данные, хранящиеся на борту, не попали в чужие руки, так и для содействия любому расследованию причин аварии. У Великобритании мало возможностей для выполнения такой миссии в глубоких водах Левантийского моря, части Средиземного моря непосредственно к северу от Египта, и, как сообщается, ей требуется коммерческая помощь. Необходимо спешить спасать потерпевший крушение истребитель ВМС из моря, прежде чем русские доберутся до него», — цитирует Free News издание «Forbes».

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Страны
Великобритания
Египет
США
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
Проекты
NATO
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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