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РИА Новости

Замглавы Совбеза Гребенкин заявил о возросших рисках украинских провокаций в Крыму

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Сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вероятность проведения Украиной провокаций вблизи границ России существенно возросла, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.

"Так, в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях", — сказал он в интервью "Российской газете".

Гребенкин заметил, что после государственного переворота к власти пришли люди, "исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну агрессором".

По его словам, этот фактор оказывает "крайне негативное" влияние на оперативную обстановку на совместном участке границы.

"Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов", — добавил замсекретаря Совбеза.

Он также заметил, что Киев пытается оказывать "негативное информационное воздействие" на россиян, проживающих в Крыму.

Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия "готовится напасть" на страну в конце января или начале февраля следующего года. В частности, он сказал, что у границы сосредоточены более 92 тысяч российских военных.

В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Минобороны перемещает силы и средства на своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает. Также в Кремле уже не раз подчеркивали, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.

При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

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