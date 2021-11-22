Замглавы Совбеза Гребенкин заявил о возросших рисках украинских провокаций в Крыму

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вероятность проведения Украиной провокаций вблизи границ России существенно возросла, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.
Гребенкин заметил, что после государственного переворота к власти пришли люди, "исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну агрессором".
По его словам, этот фактор оказывает "крайне негативное" влияние на оперативную обстановку на совместном участке границы.
"Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов", — добавил замсекретаря Совбеза.
Он также заметил, что Киев пытается оказывать "негативное информационное воздействие" на россиян, проживающих в Крыму.
Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия "готовится напасть" на страну в конце января или начале февраля следующего года. В частности, он сказал, что у границы сосредоточены более 92 тысяч российских военных.
В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Минобороны перемещает силы и средства на своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает. Также в Кремле уже не раз подчеркивали, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.