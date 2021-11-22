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РИА Новости

Замглавы Совбеза Гребенкин призвал к новым мерам по укреплению российских границ

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Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму
Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Полегенько

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обстановка на рубежах России требует принятия новых эффективных мер по укреплению безопасности на границе РФ, они обсуждались на заседании Совета безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.

"Обстановка на рубежах нашей страны не дает оснований останавливаться на достигнутом и требует принятия дальнейших эффективных мер по их укреплению для надежного обеспечения национальной безопасности в пограничном пространстве", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

По его словам, на прошедшем в ноябре оперативном совещании Совета безопасности РФ обсуждались такие меры.

"Прежде всего следует ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска. Низкие темпы их обустройства в предыдущие годы были связаны с недостаточным финансированием соответствующих федеральных и региональных программ", - сказал Гребенкин.

На современном этапе правительством РФ выделены достаточные объемы ассигнований на реконструкцию и оборудование пунктов пропуска, отметил он. "В связи с этим необходимо обеспечить действенный контроль за эффективным расходованием бюджетных средств", - указал Гребенкин.

"Одновременно требуется скорейшее оборудование комплексной системой контроля участков автомобильных и железнодорожных путей от границы до пунктов пропуска. А также создание сервисной и бытовой инфраструктуры для российских и иностранных граждан, которые пересекают границу", - сказал Гребенкин.

Также, по его словам, следует принять дополнительные меры правового и организационного характера по безусловному исполнению положений земельного законодательства в части, касающейся исключения права собственности иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на земельные участки на приграничных территориях.

А в условиях возрастания риска трансграничного переноса возбудителей особо опасных заболеваний людей и животных в ряде пунктов пропуска через госграницу необходимо провести ремонт и дооборудование помещений для специалистов санитарно-карантинного контроля, оборудовать изоляторы и санитарные стоянки, добавил замсекретаря Совбеза.

"Кроме того, в отдельных приграничных субъектах России требуется установить вдоль государственной границы карантинную полосу и ветеринарный режим на ней, что предусмотрено статьей 19 закона "О государственной границе Российской Федерации", - указал Гребенкин.

Также назрела необходимость совершенствования действующего законодательства в части дополнительного стимулирования и поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите и охране государственной границы, отметил он. В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, добавил Гребенкин.

Это далеко не полный перечень задач, которые предстоит решать органам государственной власти в пограничной сфере, подчеркнул он.

"Оперативное совещание Совета безопасности придало новый импульс в работе по реализации основ государственной пограничной политики РФ. Исполнение его решения находится на контроле", - подытожил Гребенкин.

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Россия
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