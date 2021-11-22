Совбез РФ: Возросли риски провокаций в Черном море и Арктике

На оперативном совещании Совбеза России была проанализирована обострившаяся ситуация на государственной границе. Кто нам угрожает и как с этим бороться, в интервью "РГ" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Александр Николаевич, как сегодня оценивается ситуация в приграничном пространстве России?

Александр Гребенкин: Необходимо сказать, что обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной. Она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников. В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе. В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе.

Сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора.

Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей.

К примеру, за три года на каналах международного сообщения задержаны более 16 тысяч лиц, находящихся в международном и федеральном розыске, в том числе 112 - за участие в террористической деятельности. Кроме того, на длительные сроки закрыт въезд в Россию более 28 тысяч иностранных граждан, обоснованно подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций.

На приграничных территориях из незаконного оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, около полутонны взрывчатых веществ и свыше 120 тысяч различных боеприпасов. Среди других угроз следует отметить попытки ведения браконьерского промысла в акваториях Дальневосточного и Арктического регионов, а также Баренцева, Каспийского, Черного и Азовского морей. Только в этом году из незаконного оборота изъято свыше 800 тонн водных биоресурсов и продукции из них. Задержано 12 российских и иностранных судов и более 390 маломерных плавсредств.

Повлияли ли ограничения в условиях пандемии на динамику нелегальной миграции и контрабанды?

Александр Гребенкин: Количество попыток контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, товаров, грузов и стратегического сырья, а также санкционной и контрафактной продукции не снижается.

Также по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан. Их основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки. Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной, для того чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Ежегодно на государственной границе выявляются более 20 тысяч иностранцев при попытке их незаконного въезда в Россию, свыше 6 тысяч мигрантов задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска. В 2020-2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. Только в этом году через государственную границу не пропущено 22,4 тысячи иностранных граждан, въезд которым на территорию РФ не разрешен.

Что говорит анализ Совета безопасности относительно угроз на афганском направлении?

Александр Гребенкин: Мы внимательно следим за ситуацией, сложившейся в Афганистане в связи с приходом к власти запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Талибан". К сожалению, она не дает повода для оптимизма. Дальнейшая деградация общественно-политической обстановки в этой стране на фоне обнищания населения и внесудебных расправ над собственными гражданами создает реальную угрозу значительного увеличения масштабов наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции. В том числе это касается лиц, приверженных радикальной идеологии и имеющих опыт боевых действий. Боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы.

К слову сказать, этот вопрос был одним из ключевых на состоявшемся на днях ежегодном совещании секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в ходе которого отмечена необходимость реализации последовательных мер по поэтапному урегулированию внутриафганского кризиса.

Наши "незалежные" соседи тоже не дают расслабиться?

Александр Гребенкин: В результате государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну "агрессором". Данный фактор, безусловно, оказывает крайне негативное влияние на оперативную обстановку на российско-украинском участке государственной границы. Так, в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях.

Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов. Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России. Это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны.

Три года назад в России были утверждены Основы государственной пограничной политики. Что изменилось на границе за это время?

Александр Гребенкин: Можно констатировать, что за прошедший период проделана значительная работа. Продолжается комплексное обустройство государственной границы и техническое оснащение объектов пограничной инфраструктуры. Ведется последовательная работа по международно-правовому оформлению государственной границы и разграничению морских пространств. Выстроено эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами в двустороннем и многостороннем форматах. ФСБ совместно с МВД, минобороны, ФТС, Росгвардией и другими ведомствами реализуют планы по противодействию терроризму и трансграничной преступности. С 2018 года по настоящее время на различных участках государственной границы проведено более 20 специальных пограничных операций.

Цифра: 22,4 тысячи иностранных граждан, которым запрещен въезд в РФ, выявили в этом году и не пропустили в страну российские пограничники через государственную границу

Пандемия наверняка тоже внесла свои коррективы в охрану границы?

Александр Гребенкин: Надо также сказать, что в условиях сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации в нашей стране и в целом в мире соответствующими министерствами и ведомствами приняты меры по снижению рисков, связанных с проникновением на территорию России новой коронавирусной инфекции. Обеспечено устойчивое функционирование системы пропуска через госграницу. Проведено дооснащение пунктов пропуска дополнительным оборудованием для санитарно-карантинного контроля и защиты здоровья граждан.

Какими темпами идет модернизация и техническое перевооружение?

Александр Гребенкин: Только за три прошедших года построено 38 объектов пограничной инфраструктуры, включая инженерно-техническое оборудование различных участков государственной границы, а также проведена реконструкция 28 пограничных пунктов пропуска. Принимаются меры по совершенствованию технического потенциала пограничных органов, оснащению их современным вооружением, военной и специальной техникой. В охране сухопутных и морских участков границы широкое применение нашли новейшие радиолокационные станции, тепловизионно-оптические системы и высокотехнологичные сигнализационные комплексы. Наращиваются поставки и интенсивность применения беспилотников, ведется строительство новых пограничных кораблей и катеров.

В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении

Стали активно использоваться современные цифровые технологии. В частности, разработан и используется единый комплекс программных средств "Портал Морской порт", существенно повысивший уровень информационного взаимодействия в морских пунктах пропуска. Развернута и принята в эксплуатацию межведомственная автоматизированная система сбора, анализа и обмена информацией об обстановке в Арктическом регионе.

В соответствии с поручением Совета безопасности РФ проведено комплексное обследование всех 313 действующих пунктов пропуска через государственную границу, результаты которого позволили сформировать объективную картину об их состоянии. К 2024 году предусматривается провести модернизацию более трети пунктов пропуска.

Вместе с тем динамично развивающаяся обстановка на рубежах нашей страны не дает оснований останавливаться на достигнутом и требует принятия дальнейших эффективных мер по их укреплению для надежного обеспечения национальной безопасности в пограничном пространстве.

Ключевой вопрос

Какие именно меры по нейтрализации вызовов и угроз в пограничной сфере были приняты на прошедшем в ноябре оперативном совещании Совбеза РФ?

Александр Гребенкин: Прежде всего следует ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска. Низкие темпы их обустройства в предыдущие годы были связаны с недостаточным финансированием соответствующих федеральных и региональных программ. На современном этапе правительством выделены достаточные объемы ассигнований на реконструкцию и оборудование пунктов пропуска. В связи с этим необходимо обеспечить действенный контроль за эффективным расходованием бюджетных средств.

Одновременно требуется скорейшее оборудование комплексной системой контроля участков автомобильных и железнодорожных путей от границы до пунктов пропуска. А также создание сервисной и бытовой инфраструктуры для российских и иностранных граждан, которые пересекают границу.

Следует принять дополнительные меры правового и организационного характера по безусловному исполнению положений земельного законодательства в части, касающейся исключения права собственности иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на земельные участки, расположенные на приграничных территориях.

В условиях возрастания риска трансграничного переноса возбудителей особо опасных заболеваний людей и животных в ряде пунктов пропуска через госграницу необходимо провести ремонт и дооборудование помещений для специалистов санитарно-карантинного контроля, изоляторы и санитарные стоянки. Кроме того, в отдельных приграничных субъектах России требуется установить вдоль государственной границы карантинную полосу и ветеринарный режим на ней, что предусмотрено статьей 19 Закона "О Государственной границе Российской Федерации".

Назрела необходимость совершенствования действующего законодательства в части дополнительного стимулирования и поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите и охране государственной границы. В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Это далеко не полный перечень задач, которые предстоит решать органам государственной власти в пограничной сфере.

В заключение хотел бы отметить, что оперативное совещание Совета безопасности придало новый импульс в работе по реализации Основ государственной пограничной политики РФ. Исполнение его решения находится на контроле.

Иван Егоров