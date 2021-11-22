Javan (Иран): готовиться воевать еще не означает воевать реально

Европа, несмотря на резкую антироссийскую риторику, едва решится на полномасштабный конфликт с Москвой из-за своей энергозависимости от России, пишет автор иранского издания Javan. Вместе с тем, активность, которую и НАТО и Россия проявляют вблизи границ Украины, вовсе не означает приближения войны, отмечается в статье.

Осеннее обострение на российско-украинской границе

С самого начала заявка Украины на вступление в НАТО, как только она впервые была озвучена сразу после резкого ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году, встретила резкую и негативную реакцию со стороны России.

Сейчас напряженность в отношениях обеих стран переживает новый виток эскалации, и хотя его причина на этот раз больше экономическая и связана с реализацией Россией проекта газопровода "Северный поток - 2" (чего с самого начала не хотела Украина, как и еще ряд стран Восточной Европы), тем не менее, как отмечают ряд наблюдателей, ситуация чрезвычайно близка к реальному военному конфликту.

Близка, однако насколько? И перейдет ли она ту грань, за которой будет наблюдаться не просто напряженность, а реальное столкновение? Западные информационные источники постоянно держат своего читателя и слушателя в напряжении, сообщая о передвижениях и дисклокации российских войск вдоль российско-украинской границы.

В начале минувшей недели президент Франции сделал предупреждение Путину, что Париж готов защищать Украину и ее суверенитет настолько, насколько того потребует ситуация. Одновременно с этим и США также посчитали своим долгом высказать "озабоченность" положением дел вокруг Украины.

Однако, несмотря на довольно серьезное обострение отношений, когда стороны постоянно выступают с угрозами в адрес друг друга, реальной войны на Украине, как мы полагаем, ожидать все же не следует. При той энергетической зависимости Европы от России, тем более, с приближением зимних холодов, которые, как предупреждают синоптики, будут, с высокой вероятностью, в этом году настоящими и суровыми, вероятно, европейские лидеры так и не перейдут от угрожающей риторики и словесных угроз к реальным действиям, то есть, к настоящим боестолкновениям с Россией.

Хотя безусловно, ситуация в течение всего этого года развивалась таким образом, что вполне позволяла разглядеть в ней признаки войны. Когда нынешняя осень перевалила за половину, и холода в Восточной Европе стали быстро приобретать вполне зимние очертания, ситуация вокруг российско-украинской границы и во все регионе в целом, напротив, все больше накалялась.

В понедельник, 15 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, постоянно повторяя тезис о военной активности России вдоль границы с Украиной, выразил в то же время беспокойство в связи с "беспрецедентным" скоплением в регионе российских войск. Также Пентагон утверждал, что наблюдаются некие необычные "приготовления" со стороны России, которые вполне, однако, могут свидетельствовать о том, что Россия готовится "применить военную силу". Представитель американского военного ведомства также подчеркнул, что глава Пентагона Ллойд Остин готовится обсудить текущую ситуацию со своим украинским коллегой.

Запланированная встреча глав военных ведомств Украины и США, очевидно, в текущей ситуации является признаком выражения безусловной поддержки со стороны США своих союзников, тем более, ввиду обострения отношений с Россией.

Как утверждает президент Украины Владимир Зеленский, общая численность российских войск, "наводнивших" прилегающие к Украине территории, достигает 100 тысяч военных. В то же время ряд других стран Восточной Европы заявили, что постоянно отслеживают ситуацию и делятся информацией с Киевом.

Рост численности российских войск вблизи границы с Украиной начал обсуждается в западных СМИ уже довольно давно. При этом Россия систематически отрицала наличие у нее каких-либо планов относительно "вторжения" на украинскую территорию. И в то же время резонно заявляла, что имеет право дислоцировать и передвигать свои войска по собственной территории так, как считает необходимым, причем без какого-либо предварительного уведомления соседних государств, в том числе Украины.

Но видимо, президент Франции Эммануэль Макрон не считает, что Россия обладает подобным правом, поскольку в уже упомянутом разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что подобная ситуация может вызвать необходимость "защиты" территориальной целостности Украины.

Россия: опасность столкновения реальна

Россия при всем этом не делала никаких заявлений в угрожающих тонах, однако неоднократно высказывала претензии, как в адрес США, так и в адрес европейских стран, что они постоянно дестабилизируют ситуацию в регионе. В начале недели замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что ситуация вокруг Украины и в акватории Черного моря сейчас "как никогда опасна", но при этом США "не желают слушать доводы России по данному поводу" и "уклоняются" от диалога.

Рябков также отметил, что опасность конфликта продолжает нарастать и что вероятность если не реального вооруженного конфликта, то резкого ухудшения обстановки существует. Российский дипломат также пояснил, что за действия Киева и за его систематическое нарушение режима прекращения огня на юго-востоке страны целиком и полностью отвечают западные государства. А политика последних, в свою очередь, также безответственная и провокационная.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью одному из российских телеканалов, что США и их союзники по НАТО ведут в черноморской акватории маневры и иные действия, которые ни с кем не согласуются заранее, при том, что Черное море находится достаточно далеко от берегов Соединенных Штатов. При этом НАТО использует стратегически важные воздушные коридоры над Черным морем, и вся подобная деятельность - "серьезная угроза для безопасности России". Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин также выступил с опасением, что военная деятельность НАТО вблизи границ страны весьма напоминает подготовку к войне.

В НАТО с вхождением в состав альянса Украины согласятся не все

Напряженность в Восточной Европе начала возрастать после того, как Украина заявила, что якобы все европейские страны поддержат ее вступление в НАТО. Начать следует с того, что подобное развитие событий категорически неприемлемо для России, поскольку такая ситуация будет очевидной угрозой ее безопасности (учитывая и тот факт, что в основе политики НАТО был и есть тезис о противодействии России).

Хотя Украина неоднократно заявляла о своем желании и готовности вступить в НАТО, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг также неоднократно отмечал, что в организации нет единого мнения по данному поводу. А на этой неделе Столтенберг заявил, что "Украина пока не является членом НАТО", однако "альянс укрепляет сотрудничество с этим государством, и это сотрудничество становится все более тесным".

Но чтобы непосредственно войти в НАТО, Киеву следует соответствовать стандартам этой организации. "И на последней нашей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским мы еще раз подтвердили, что НАТО решительно поддерживает единство этой страны и ее право на нашу поддержку", - заявил Столтенберг.

При этом Зеленский после дал понять, что рассчитывал на этих переговорах на нечто большее, а именно - на возможности непосредственного вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

Но для многих очевидно, что, когда генсек НАТО говорит о соответствии Украины всем необходимым критериям, на самом деле речь идет о невозможности выполнить просьбу Украины о ее вступлении в НАТО в ближайшее время.

Беспрецедентное космическое противоспутниковое оружие

Сюжет, вроде бы не связанный напрямую с событиями вблизи российско-украинской границы… Однако параллельно с ростом напряженности и угрозами Запада о военном вмешательстве в события вокруг Украины, Россия провела испытания своего противоспутникового оружия - ракеты, которая способна поражать орбитальные цели. Совпадение вряд ли случайное.

Командование космических сил США заявило, что Россия, проведя испытание ракеты, успешно поразила объект на орбите. Испытание данной противоспутниковой ракеты вызвало буквально истерику со стороны ведущих западных держав, прежде всего, США и Великобритании. Госдепартамент США и Министерство обороны Соединенного королевства, раскритиковав проведенные Россией испытания в космосе, квалифицировали действия России как "опасные" и "безответственные". В Госдепе заявили, что проведенные Россией стрельбы в космосе оставили после себя "обломки", или так называемый "космический мусор", который опасен для работы Международной космической станции и обслуживающих ее космонавтов, а также для иной "мирной космической деятельности".

С другой стороны, Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, также назвал проведенные Россией испытания нового оружия в космосе показателем "игнорирования" Россией того факта, что космос является исключительно мирной и безопасной средой. Уоллес при этом явно хотел добавить одну оговорку - мирной средой для всех, кроме самих США и Великобритании. Ведь именно США в свое время инициировали программу "звездных войн" и создания "космического зонта" над своей территорией. И сейчас они также не оставляют попыток создания космического вооружения, предназначенного для ведения боевых действий в безвоздушном пространстве. А Бен Уоллес написал на своей страничке в Твиттере, что "разрушительные действия России и проведенные ею испытания противоспутниковых ракет показывают полное пренебрежение России к тому факту, что космос является исключительно безопасной, мирной и стабильной средой".

В отношении России у Европы связаны руки

Хотя Европа и стремится всячески продемонстрировать свою решимость, намерения и готовность "принимать меры" для защиты Украины, нужно отметить, что, если Россия на самом деле стремилась бы развязать против Украины военные действия, европейцы вряд ли смогли бы действовать в этой ситуации полностью свободно. Им пришлось бы волей-неволей считаться со своей зависимостью от российских энергоресурсов - а последние являются не только основой функционирования экономики, но обеспечивают полноценное ведение современной войны.

В конечном итоге, винить в этом Европе стоит лишь саму себя - она сама создала такую систему, при которой альтернативой российскому газу является лишь более дорогостоящий сжиженный газ из тех же Соединенных Штатов. Возможности же самих европейских стран, в частности, тех, что обладают собственными запасами "голубого топлива" и инфраструктурой для его экспорта, таких, как, например, Норвегия, просто несопоставимы с возможностями России.

Помимо этого, и премьер-министр Великобритании выступил с довольно неожиданным заявлением. Борис Джонсон в начале недели предупредил Европу, что Западу в данной ситуации ничего более не остается, кроме как выбирать - или российские энергоресурсы, или стремление во что бы то ни стало "защищать территориальную целостность Украины".

В своем обращении к европейским странам, в котором Джонсон указал на эту острую зависимость Европы от России, британский политик выразил убеждение, что если Европа попытается принять какие-то шаги для помощи Украине, президент России Владимир Путин немедленно перекроет газ, который в настоящее время поступает по газопроводам с территории России в страны Восточной Европы.

На основании данного заявления Джонсона все же вряд ли следует делать вывод о том, что его политика и риторика, всегда исключительно враждебная в адрес России, в этом случае "вдруг" поменялась и стала чуть более лояльной в отношении России. Как раз наоборот - Джонсон, всегда не упускавший случая, с тех пор, как Британия покинула Евросоюз, проявить некоторое злорадство в отношении Европы, в данной ситуации имел в виду, что Европа, не проявлявшая в свое время достаточной жесткости и "решительности" в отношении России, теперь же сама себя загнала в угол и ей нечем противодействовать "агрессивности Москвы".

Однако в главном британский премьер прав - ввиду той острой "газовой зависимости" Европы относительно России едва ли можно допустить, что европейцы решатся на полномасштабный военный конфликт с Москвой. А относительно той активности, которую сейчас и НАТО и Россия, безусловно, проявляют вблизи Украины, также следует подчеркнуть: в современном мире и современной политике подготовка к войне, параллельно с враждебной риторикой сторон, зачастую совсем не означает приближения войны реальной.

Реза Амуи