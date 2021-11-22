Российские инспекторы проверят военный объект в Финляндии

Минобороны РФ сообщило, что группа российских инспекторов проверит один из военных объектов на территории Финляндии. Инспекция продлится с 21 по 26 ноября и будет организована в рамках договоренностей по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

"Группа инспекторов планирует провести посещение авиабазы, воинского формирования и демонстрации новых типов основных систем вооружения и техники на территории Финляндии", - пояснили в нашем оборонном ведомстве со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Сообщается также, что контролерам из РФ представят основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники, а также продемонстрируют их боевые возможности. "Посещение проводится в целях наблюдения за повседневной деятельностью посещаемых объектов, включая проведение занятий и тренировок в полевых условиях", - отметили в Минобороны РФ.

Согласно Венскому документу, финны такой проверке мешать не должны, а задача российских контролеров - убедиться, что местные военные на этом объекте живут обычной жизнью и не предпринимают никаких действий, угрожающих соседним государствам. В то же время хозяева вправе требовать от инспекторов из РФ исполнения заложенных в документе ограничений. В частности, проследить за тем, чтобы контролеры не отвлекали личный состав от службы и занятий.

Справка "РГ"

Национальный центр по уменьшению ядерной опасности в нашей стране создали в соответствии с соглашением между СССР и США от 15 сентября 1987 года. Одновременно подобная структура появилась в Соединенных Штатах. Первоначально на Центр возлагалась только одна задача - обмениваться с США заблаговременными уведомлениями о пусках баллистических ракет.

Со временем компетенции Центра расширились. Сейчас его специалисты следят за выполнением полутора десятков международных договоров и соглашений. По информации Минобороны России, к ним, в том числе, относятся контрольные мероприятия в рамках российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, Венского документа 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности, Соглашения с КНР о сокращении вооруженных сил и вооружений в районе границы и других.

Юрий Гаврилов