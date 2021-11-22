Экипаж стратегического подводного крейсера "Владимир Мономах" награждён корабельной чашей

Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море.

Так отмечен залповый ракетный пуск четырьмя ракетами "Булава" в декабре-2020

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Подводники, несущие службу на атомном крейсере стратегического назначения "Владимир Мономах" из состава Тихоокеанского флота (ТОФ), награждены новым знаком воинской доблести - корабельной чашей, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ.

"Экипаж отмечен за заслуги перед Отечеством, высокую выучку и умелое использование боевых возможностей крейсера проекта "Борей", проявленных при выполнении четырёх ракетных пусков из подводного положения", - сказано в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

Как сообщалось, в декабре 2020 года ракетный подводный крейсер ТОФ "Владимир Мономах" выполнил залповый пуск четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Булава".

"Владимир Мономах" - российский атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Борей". Подлодки данного типа относятся к четвертому поколению субмарин. Основное вооружение - 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". В данный момент в составе Военно-морского флота России находятся три атомные подлодки данного проекта - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

МБР Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей". Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.

Войсковая (корабельная) чаша изготавливается из серебристого металла с золотистой внутренней поверхностью, на неё наносится эмблема воинской части, сведения о значимых событиях боевого пути и заслугах, а также дата вручения, сообщает министерство обороны РФ.

По его данным, экипаж "Владимира Мономаха" - "первый воинский коллектив на Камчатке, удостоенный такой награды".