Начальник Главного управления разведки Украины предупреждает об угрозе русского вторжения

Американское издание "Military Times" опубликовало материал Howard Altman "Russia preparing to attack Ukraine by late January: Ukraine defense intelligence agency chief" ("Россия готовится напасть на Украину до конца января: глава управления военной разведки Украины"), в котором содержится изложение интервью начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины бригадного генерала Кирилла Буданова.

Украинская разведывательная оценка предполагаемого нападения со стороны России (БТГ - батальонная тактическая группа) (с) министерство обороны Украины (via Military Times)

Россия сосредоточила вокруг границ Украины более 92 000 военнослужащих, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля, сообщил "Military Times" начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Такое нападение, вероятно, будет включать авиационные удары, артиллерийские и танковые атаки, за которыми последуют воздушные десанты на востоке, морские десанты в Одессе и Мариуполе и меньшее по масштабу вторжение через соседнюю Белоруссию. Об этом в субботу [20 ноября 2021 года] утром в эксклюзивном интервью журналу "Military Times" сообщил украинский бригадный генерал Кирилл Буданов.

По его словам, масштабные русские военные учения "Запад-21", проведенные ранее в этом году, доказали, например, что они могут одновременно высадить до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций.

Атака, которую готовит Россия, сказал Буданов, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого было убито около 14 000 украинцев.

Выступая в пятницу в газете "Washington Post", новый министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о нападении.

Но Россия наращивает потенциал для этого, сказал Буданов "Military Times", увеличивая численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, а также размещая такие системы, как комплексы оперативно-тактических баллистических ракет "Искандар" и другие виды оружия в других местах вблизи границы. И он высмеял предположения, что суровые погодные условия в это время года заставили бы русских отказаться от нападения.

"Это не проблема для нас и русских", - сказал Буданов о боях в холодную погоду.

Однако любое нападение будет начато после серии психологических операций, которые в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться, сказал Буданов через переводчика.

"Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства", - сказал он.

Эти усилия включают продолжающиеся протесты против вакцинации против COVID-19, которые, по словам Буданова, были организованы Россией, которая также пытается разжечь беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением.

Кроме того, Буданов сказал, что Россия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за инцидента, получившего название "Вагнергейт" - конфликта, в который вовлечены около 30 членов русской частной военной группы, ответственной за нападения на территории Украины. По словам Буданова, членов группы "Вагнера" по пути через Белоруссию, должны были вернуть на Украину для задержания, но вместо этого они были отправлены в Россию с помощью белорусского КГБ.

По словам Буданова, русские психологические операции используются, чтобы показать, что "наши власти предали народ".

По его словам, продолжающийся пограничный конфликт между Польшей и Белоруссией, которая пытается переправить беженцев в Европу через границу Польши, является частью этих усилий.

"Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство", - сказал Буданов. - "Если они не смогут этого сделать, то за свою работу возьмутся военные".

Буданов сказал, что оценки разведки США и Украины относительно сроков нападения России очень похожи.

"Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег", - сказал он.

Передвижения русских войск показывают, что возможен более масштабный конфликт, заявил высокопоставленный украинский представитель.

"Вся доступная информация указывает на то, что вооруженные силы России постоянно поддерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины", - заявил в среду [17 ноября] "Military Times" заместитель главы Офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Машовец.

Посольство России не ответило на запрос о комментарии в субботу [20 ноября]. В субботу Пентагон отказался комментировать оценки Буданова относительно сроков и характера любого потенциального нападения России, вместо этого сославшись на комментарии, сделанные в среду и четверг [17 и 18 ноября] министром обороны США Ллойдом Остином.

США по-прежнему сталкиваются с "тревожным поведением России", заявил Остин журналистам в среду.

"Мы не совсем уверены в том, что задумал господин Путин", - сказал он. - "Но эти передвижения, безусловно, привлекли наше внимание. И я бы призвал Россию быть более прозрачным в том, что они собираются предпринять, чтобы выполнить Минские договоренности".

"Наша поддержка территориальной целостности суверенитета Украины остается неизменной".

После встречи с Резниковым в четверг Остин сказал, что США будут "продолжать продвигать наш общий приоритет по противодействию русской агрессии и углублять наше сотрудничество в таких областях, как безопасность Черного моря, киберзащита и обмен разведывательными данными."

Буданов сказал, что в идеале США помогли бы сдерживать любое русское вторжение посредством дополнительной военной помощи и усиления дипломатического и экономического давления, включая ужесточение санкций против России, а также арест и блокировку русских банковских счетов.

Кроме того, в дополнение к уже обещанной и доставленной помощи США, включая сторожевые катера Mk VI, противотанковые системы Javelin и легкие радиолокационные станции обнаружения артиллерийских позиций AN/TPQ-53, Украина ищет дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны и защиты от беспилотных летательных аппаратов, а также системы радиоэлектронного подавления, сказал Будонов. Зенитные ракетные батареи Patriot и противоракетные, артиллерийские и минометные системы входят в список пожеланий Украины.

Системы AN/TPQ-53 были использованы с большим успехом, как ранее сообщили "Military Times" украинские военные. Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против русских войск. По словам Буданова, они, наряду с БЛА турецкого производства, которые используются против артиллерии сил прорусских сепаратистов, обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя русских дважды подумать перед атакой.

Тем не менее, по его словам, Украине нужна дополнительная помощь Америки.

"Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно", - сказал он о нынешней и обещанной США помощи Украине. - "Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас она уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Для этого самое подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно".

Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов (с) министерство обороны Украины