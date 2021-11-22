Командир отряда космонавтов вручил Александру Мисуркину удостоверение спецкора ТАСС

Замначальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Олег Кононенко и космонавт-испытатель Александр Мисуркин.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Замначальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) - командир отряда космонавтов Олег Кононенко вручил удостоверение спецкора ТАСС космонавту Александру Мисуркину. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Командир Отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко вручил космонавту-испытателю Александру Мисуркину удостоверение специального корреспондента ТАСС", - написал Рогозин в Twitter.

К публикации прикреплена фотография, на которой запечатлены Кононенко, Мисуркин и удостоверение ТАСС.

[cloud=bc]Командир Отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко вручил космонавту-испытателю Александру Мисуркину удостоверение специального корреспондента ТАСС. Старт пилотируемого корабля запланирован на 8 декабря. pic.twitter.com/NATG3ITbnl - РОГОЗИН (@Rogozin) November 21, 2021





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ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции (МКС). Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.