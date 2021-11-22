Швеция вооружилась «Патриотами»

Ещё одна европейская страна будет защищать своё небо американской системой ПВО. Вчера, 20 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Швеции объявило о введении в строй ракетных комплексов Patriot Advanced Capability-3.

Торжественная церемония принятия на вооружения состоялась на этой неделе в полку противовоздушной обороны в Хальмстаде. Теперь Швеция имеет три пусковые установки для двух типов ракет, командный пункт, комбинированную РЛС разведки и управления огнём, электростанцию, ремонтную часть и тягачи, которые после принятия на вооружение получили обозначение LvS103.

Ракетные комплексы LvS103 ВС Швеции Источник изображения: armyrecognition.com

Благодаря LvS103 шведские вооружённые силы смогут противостоять ракетам дальнего действия и воздушным атакам, а также бороться с баллистическими ракетами. «Это мощная модернизация ВС, усиление противовоздушной обороны Швеции и её обороноспособности в целом», — рассказал министр обороны Швеции Петер Хултквист. До 2025 года Швеция получит и введёт в строй ещё три комплекта системы Patriot.

Комплексы Patriot поступили на вооружение американской армии в 1984 году. За более чем тридцать лет службы они подверглись множеству модификаций. Одна из последних версий «Патриота» оснащается ракетами PAC-3 MSE, имеющими дальность перехвата 33 км и радиус поражения, увеличенный в полтора раза по сравнению с PAC-3 (точные характеристики ракет засекречены).