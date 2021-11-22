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Известия.ru

Northrop Grumman показала концепт будущего лунного вездехода

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Американцы, вероятно, будут ездить по Луне на богине охоты. Артемидой могут назвать новый ровер для спутника Земли, передает телеканал «Известия». Концепт электромобиля представила компания Northrop Grumman. Правда, детально проект пока не проработан. К разработке планируют привлечь ряд автомобильных компаний. Ровер по плану будут доставлять на Луну отдельно. Сейчас на спутнике Земли уже «припаркованы» три авто, оставшиеся от посещений миссий «Аполлон». Вернуться на Луну американцы планируют в 2025 году.

Американцы, вероятно, будут ездить по Луне на богине охоты. Артемидой могут назвать новый ровер для спутника Земли, передает телеканал «Известия». Концепт электромобиля представила компания Northrop Grumman. Правда, детально проект пока не проработан. К разработке планируют привлечь ряд автомобильных компаний. Ровер по плану будут доставлять на Луну отдельно. Сейчас на спутнике Земли уже «припаркованы» три авто, оставшиеся от посещений миссий «Аполлон». Вернуться на Луну американцы планируют в 2025 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Луна
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