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WarSpot

«Свобода» помчит на полной скорости

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Источник изображения: warspot.ru

Американский прибрежный флот вновь будет суперскоростным. Вчера, 20 ноября, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что ВМС США возобновили приём кораблей типа Freedom.

В январе текущего года пресс-служба ВМС США объявила о том, что в прибрежном боевом корабле от Lockheed Martin обнаружен существенный дефект. Проблема заключается в передаточном механизме, подшипники которого выходят из строя быстрее, чем заявлено производителем. Теперь же проблема решена, и поставки кораблей типа Freedom продолжились.

Скоростные испытания корабля типа Freedom

Так, корабль Minneapolis-Saint Paul (LCS-21) был передан флоту спустя год, после того как прошёл приёмочные испытания. На нём заменён проблемный механизм, что позволит кораблю вновь развивать скорость до 45 узлов (ранее флот ограничил скорость для этого типа до 35 узлов до устранения проблемы). Такие же исправления будут внесены на всех действующих и строящихся кораблях типа Freedom.

Littoral Combat Ships (LCS) — американская программа по созданию боевых кораблей прибрежной зоны (литоральных кораблей). В рамках этой программы ВМС США закупают два типа кораблей: LCS-1 Freedom производства корпорации Lockheed Martin и LCS-2 Independence, сборкой которых занимается компания Austal USA. Оба корабля имеют схожие характеристики и вооружение, но существенно отличаются типом корпуса. До 2030 года американские ВМС планируют получить на вооружение порядка шестидесяти кораблей двух типов.

Длина кораблей типа LCS-1 Freedom составляет 115 м, ширина — 17,5 м, осадка — 3,7 м, водоизмещение — 3500 т. Корабли могут развивать скорость до 45 узлов (83 км/ч) и находиться в море 21 день, преодолевая расстояние до 6500 км. В зависимости от выполняемых задач экипаж каждого из кораблей может состоять из 15, 50 или 75 человек. На вооружении кораблей типа LCS-1 Freedom находятся автоматические пушки Mk 110 калибра 57 мм, противовоздушные ракеты RIM-116, торпеды Mark 50, а также ракеты класса «поверхность-поверхность» NETFIRES PAM. Кроме того, на кораблях имеется площадка и ангар для двух вертолётов MH-60R/S Seahawks и беспилотника Q-8 Fire Scout.

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Страны
США
Продукция
Fire Scout
SH-60
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
БПЛА
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