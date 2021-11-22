НАТО готовит «Зимний щит 2021»

В Латвии с 22 ноября по 4 декабря пройдут совместные учения стран НАТО под названием «Зимний щит 2021» (Winter Shield 2021).

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны страны. Учения пройдут на полигоне Адажи. В ходе учений будут проведены боеспособность, совместной работы и совместимости латвийских войск и их коллег из других стран НАТО. Учения Winter Shield в Латвии проводятся ежегодно.

В частности, будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запланированы облеты военной авиации.

Многонациональную боевую группу в Латвии возглавит Канада. Эта группа состоит из более чем 1500 солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые несут службу в Латвии на ротационной основе.

Целью учений НАТО названа тренировка возможностей планирования и координации операций на уровне батальонов. В ходе учений планируется отработать преодоление препятствий, эвакуацию пострадавших, оборонительные операции, координирование непрямого огня и поддержки с воздуха.

Минобороны Латвии предупредило население, что во время учений военная техника как латвийских, так и союзных вооруженных сил будет перемещаться по латвийским дорогам, а военные самолеты будут летать в воздушном пространстве, пишет УНИАН.