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Интерфакс-АВН

Российская субмарина с ракетами "Калибр" возвращается на базу после глубоководного погружения и учений в Чёрном море

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Старый Оскол
Подводная лодка "Старый Оскол" .
Источник изображения: © Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) "Старый Оскол" взяла курс на возвращение в пункт базирования после выполнения глубоководного погружения и отработки других учебно-боевых задач в акватории Чёрного моря.

"Экипаж подводной лодки "Старый Оскол" провёл внутрикорабельные учения по борьбе за живучесть, управлению подводной лодкой в надводном и подводном положениях", - сказано в сообщении Черноморского флота (ЧФ), распространённом в воскресенье.

Отработан также алгоритм действий по погружению на различные глубины в дрейфе и на ходу. Максимальная глубина погружения составила более 240 метров.

Во время выхода в море подводники провели совместные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ, выполнили задачи в подводном и надводном положениях, отработали элементы срочного и штатного погружений и "покладку подводной лодки на грунт", информирует флот.

ДЭПЛ "Старый Оскол" - третья в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). После завершения испытаний она летом 2016 года совершила межфлотский переход из Полярного (Мурманская область) в Севастополь.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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