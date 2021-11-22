Российская субмарина с ракетами "Калибр" возвращается на базу после глубоководного погружения и учений в Чёрном море

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) "Старый Оскол" взяла курс на возвращение в пункт базирования после выполнения глубоководного погружения и отработки других учебно-боевых задач в акватории Чёрного моря.

"Экипаж подводной лодки "Старый Оскол" провёл внутрикорабельные учения по борьбе за живучесть, управлению подводной лодкой в надводном и подводном положениях", - сказано в сообщении Черноморского флота (ЧФ), распространённом в воскресенье.

Отработан также алгоритм действий по погружению на различные глубины в дрейфе и на ходу. Максимальная глубина погружения составила более 240 метров.

Во время выхода в море подводники провели совместные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ, выполнили задачи в подводном и надводном положениях, отработали элементы срочного и штатного погружений и "покладку подводной лодки на грунт", информирует флот.

ДЭПЛ "Старый Оскол" - третья в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). После завершения испытаний она летом 2016 года совершила межфлотский переход из Полярного (Мурманская область) в Севастополь.