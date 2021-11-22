WSJ: Российские и китайские ракеты сделали беспомощными авианосцы США

Авианосцы США могут оказаться в опасности из-за ракетного вооружения, которое не позволит им приблизиться к берегу для нанесения массированных ударов с безопасного расстояния.

Как пишет The Wall Street Journal, Россия и Китай уже имеют эффективные боевые средства, которые серьезно препятствуют или исключают возможность подхода авианосных групп к побережью на необходимую для атаки дистанцию.

Издание отмечает, что появившееся у России и Китая оружие может держать авианосные соединения на расстоянии до 1800 километров от береговой линии. А значит цели на берегу окажутся недоступными для истребителей-бомбардировщиков F / A-18. При этом истребители F-35B и F-35C, которые только поступают в войска, удаляются от авианосца лишь на 720 и 1120 километров.

The Wall Street Journal пишет, что F / A-18 Super Hornet, действующие на дистанции до 900 километров хорошо проявили себя во время войны в Ираке и Югославии. Но в этих конфликтах противник не имел возможности нанести серьезный удар по авианосцам, поэтому они могли приблизиться к побережью на необходимое расстояние.

Любопытно, что дальность действия авиагруппы авианосцев снизилась с 1400 до 900 километров. В частности, сообщается, что ВМС США сняли с вооружения палубный штурмовик A-6 Intruder, который мог вылетать на расстоянии до 1400 километров с полной бомбовой нагрузкой, и до 2200 километров с дополнительными подвесными топливными баками. А радиус действия разработанного в США стелс-бомбардировщика палубной авиации A-12 Avenger, составлял почти 1800 километров. Но эта машина оказалась слишком дорогостоящей, и от нее в итоге решили отказаться.

The Wall Street Journal считает, что ситуацию могли бы улучшить, беспилотные заправщики MQ-25 Stingray, способные взлетать с авианосцев. Но их очень мало, и они не могут нести большое количеств топлива.

А между США планирует строить супер-авианосцы типа Gerald Ford водоизмещением 100000 тонн. Каждый из них обойдется в 13 миллиардов долларов. Но при этом огромные авианосцы не смогут нанести удары по защищенной вражеской территории.

Михаил Русин