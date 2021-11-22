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Известия.ru

Командир МКС Шкаплеров рассказал о боге и инопланетянах в космосе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Командир Международной космической станции (МКС) Антон Шкаплеров признался, что верит в инопланетян в таком безграничном космическом пространстве, сказал он 20 ноября в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть. Не можем мы в таком безграничном пространстве, как Вселенная, быть только одни», — сказал космонавт.

Вместе с коллегой Петром Дубровым во время прямого включения из космоса они объяснили, почему при выходе в открытый космос нет того трепета и ужаса, который должен был бы охватывать при осознании, что до Земли 400 км, а вокруг — космическая тьма.

«Поскольку между нами — станцией и поверхностью планеты — практически нет атмосферы, очень тоненький слой, видишь ее очень отчетливо. Поэтому не создается ощущения, что до поверхности эти 400 км. Кажется, она очень близко, может быть, пара сотен метров», — рассказал Дубров.

Шкаплеров и Дубров находятся на МКС в составе 66-й длительной экспедиции вместе с астронавтами NASA Марком Ванде Хаем, Раджой Чари, Томом Маршберном, Кайлой Бэррон и астронавтом ESA Маттиасом Маурером.

В октябре методист первой категории московского Музея космонавтики Павел Гайдук рассказал, что космонавты на МКС едят обычную еду из вакуумной упаковки, а питание из тюбиков ушло в прошлое. В сутки космонавты потребляют примерно 3300 ккал и, чтобы не набрать вес, им приходится заниматься спортом по полтора-два часа ежедневно.

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