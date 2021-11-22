Капитан ВМС США в отставке рассказал о беспомощных перед ракетами РФ авианосцах

Капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix) рассказал о беспомощных перед ракетами РФ американских авианосцах. Он заявил об этом в своей статье для Wall Street Journal.

По его словам, у авианосцев США есть уязвимость перед российскими и китайскими ракетами.

Современные возможности американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу при наличии обороны, заверил Хендрикс. Он отметил, что Соединенным Штатам необходимо наращивать дальность нанесения ударов, чтобы конкурировать с Китаем и Россией.

«В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям», — пояснил капитан, добавив, что они не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает их недоступными для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

По мнению Хендрикса, если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса действия, авианосные ударные группировки не смогут оказать значительного влияния на сдерживание России и Китая.

Ранее в ноябре обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд назвал преимущества российского боеприпаса. По его словам, российская гиперзвуковая противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» может стать проблемой для кораблей Военно-морских сил (ВМС) США. Иствуд отметил, что защиту американских кораблей обеспечивает боевая информационно-управляющая система (БИУС) Aegis, которая эффективна против обычных ракет, однако не сможет перехватывать гиперзвуковые боеприпасы.

Марина Совина