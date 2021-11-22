Военный эксперт Кравчук назвал уязвимое место украинской армии

Подбор кадров в Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком политизирован, заявил военный эксперт Анатолий Кравчук телеканалу «Украина 24» 20 ноября.

«Наши вооруженные силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность, тем больше работает этот принцип», — заявил он.

Кравчук добавил: разве что для рядовых должностей этот принцип не работает, так как к политике эти люди никакого отношения не имеют.

«Но там нужно иметь преданность любому командиру. Фактически система одинакова», — отметил он.

15 ноября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия страны находится в постоянной готовности обороняться. Бойцы готовы отбивать не только полномасштабное вторжение, но и захват объектов критической инфраструктуры, уточнила она.

11 ноября генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал Киев перевооружать армию и готовиться «к народной войне». Он отметил, что военный потенциал России объективно выше, поэтому Украине нужно больше оружия и военной выучки.