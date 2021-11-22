Wall Street Journal (США): зона действия ВМС США опасно уменьшается

WSJ пишет о том, что с появлением у России и Китая сверхзвуковых ракет типа «Циркона» американские супер-авианосцы отжили свое. Строительство новых таких кораблей бессмысленно и даже преступно по отношению к нации. Вся военно-морская стратегия США должна быть изменена. Только пойдет ли на это политическое руководство и боссы ВПК?

Американские авианосцы не готовы к противодействию оружию, которое будет держать эти боевые корабли вдали от вражеского берега.

Министр Военно-морского сил США Карлос Дель Торо назвал Китай "самой серьезной" проблемой для своего вида американских вооруженных сил, и он совершенно прав. Недавние спутниковые снимки показывают, что Китай строит в пустыне модель американского авианосца для использования ее в качестве практической цели. Совершенно очевидно, что растущая военная сила - Китай - намеревается поражать самые важные и ценные боевые единицы ВМС США непосредственно в море. Тем не менее, американский авианосный флот остается не предназначенным для нанесения ударов по китайским целям на берегу. Вместо того, чтобы устранить этот свой серьезный недостаток, ВМФ США выбрасывает время, деньги и энергию на новые программы истребительной авиации.

Сегодня нам мало что известно о так называемых "самолетах следующего поколения господства в воздухе" (NGAD). В официальных заявлениях сообщается, что это будет "семейство систем", возможно, пилотируемый самолет, работающий с беспилотными "партнерами", и что в нем будут использоваться новые стелс-технологии. По слухам, он будет чем-то сопоставим с F-14 Tomcat, прославившимся благодаря фильму 1986 года "Top Gun", основной задачей которого была защита авианосцев и других крупных кораблей.

Тем не менее, американским авианосным соединениям в условиях острой конкуренции с Китаем, нужна прежде всего способность осуществлять массированные силовые удары по побережью с далекого расстояния.

В 1996 году дальность действия авиагруппы среднего авианосца составляла около 1400 километров. К 2006 году этот показатель упал до 900 километров. Китай разработал противокорабельные ракеты, такие как Dong Feng-21, или "убийцу авианосцев", с дальностью 1800 километров.

Причина "отхода ВМФ от приоритета дальности действия авианосной авиации", как я описал ситуацию в статье 2015 года, следующая: в 1997 году ВМС сняли с вооружения палубный штурмовик A-6 Intruder. Этот самолет был способен действовать на расстоянии 1400 километров с полной бомбовой нагрузкой, и на удалении до 2200 километров с дополнительными подвесными топливными баками.

Запланированная замена, всепогодный бомбардировщик палубной авиации A-12 Avenger, созданный по стелс-проекту и технологиям, была бы готова нести 2700 килограмм бомб почти на 1800 километров. Но тогдашний министр обороны Дик Чейни отменил программу в 1991 году из-за задержек и перерасхода средств. В то время у американского ВПК сравнимого самолета не оказалось.

ВМФ хорошо справился с возникшей проблемой за счет палубного истребителя-бомбардировщика и штурмовика F / A-18 прошлого поколения, а затем укрепил свои наступательные возможности благодаря обновленному варианту F / A-18 Super Hornet с боевым радиусом около 900 километров. Эти самолеты хорошо показали себя в Ираке и Югославии. Следует, однако отметить, что действовали они с авианосцев, которым противник не мог нанести никакого ущерба, поэтому авианосцы подходили очень близко к побережью.

Однако в настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям. Эти средства способны удерживать авианосные соединения на расстоянии до 1800 километров от береговой линии, что делает ее недоступной для истребителей-бомбардировщиков F / A-18. Истребители F-35B и F-35C, находящиеся в середине процесса поставки в войска, могут удаляться от авианосца на 720 и 1120 километров соответственно.

Проблема могла бы быть в известной степени решена за счет беспилотных заправщиков, которые могут взлетать с авианосцев, например, таких как разрабатываемые сейчас ВМФ танкеры-дроны MQ-25 Stingray. Но этих машин пока только единицы, и они несут меньше топлива, чем их пилотируемые предшественники. Обычные самолеты-заправщики ВВС несут топлива много, но они базируются на суше и поэтому слишком уязвимы для китайского оружия дальнего действия, чтобы их можно было бы активно использовать.

Эта проблема особенно актуальна с учетом планов ВМС по продолжению строительства супер-авианосцев типа Gerald Ford водоизмещением 100 000 тонн и стоимостью 13 миллиардов долларов каждый - даже несмотря на то, что у таких кораблей нет возможности наносить удары по глубине вражеской территории.

В свое время Военно-морской флот США упустил возможность решить эту проблему. Пятнадцать лет назад ВМФ и военная промышленность спроектировали и построили два малозаметных многоцелевых ударных БПЛА, известных как X-47B, с радиусом действия в 1900 километров. Прототип самолета взлетал и садился на авианосцы в 2013 и 2014 годах. Самолет без труда заправлялся даже от воздушного заправщика. Этот прототип можно было легко модернизировать так, чтобы он был способен нести 1600 килограммов боеприпасов к целям на расстоянии до 2700 километров в повторяющихся циклах, не вызывая беспокойств о квалификации или усталости пилотов. Однако программа была прекращена по указанию руководства ВМФ США в 2015 году.

В 2015 году министр ВМС Рэй Мабус заявил, что F-35 будет последним пилотируемым самолетом ВМФ, сославшись на меняющуюся стратегическую обстановку. Тем не менее, морская авиация умудрилась переждать гражданское руководство ВМС и с приходом нового, похоже, намерена не только сохранить своих пилотов, но и продолжать строить истребители в условиях очевидной стратегической потребности в штурмовиках и бомбардировщиках.

Если в ближайшее время авианосные авиагруппы не будут оснащены ударными самолетами дальнего действия, пилотируемыми или беспилотными, американские авианосцы не смогут внести значимый вклад в сдерживание, а при необходимости, и в победу в обычном конфликте с Китаем из-за Тайваня или других очагов напряженности.

Чтобы избежать такого печального исхода, нашим гражданским лидерам, в том числе законодателям и министру ВМС, придется вмешаться, чтобы морская авиация вернулась к неуклонному движению к поставленной цели.

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Джерри Хендрикс - вице-президент военно-консалтинговой компании Telemus Group и капитан ВМС США в отставке. Написал ряд книг по военно-морской тематике.

Комментарии читателей Wall Street Journal

Dean Sisman

А может, увеличить радиус действия авианосных авиагрупп поможет составление команды авианосцев только из белых? А то смешно смотреть на все эти потуги нашего ВМФ!

Jeffry Smith

Радиус действия авиакрыльев авианосцев - это не самая главная проблема. Кстати, с развитием сверхзвукового оружия она вообще снимается. Ну куда авианосец пойдет к берегу, если за 2000 километров его может достать гиперзвуковая ракета "Циркон"?

Вопрос в головах. Я сам служил во флоте. И мне известно, что сегодня 2/3 времени и содержания подготовки военных составляет политическая, воспитательная и воук-повестка. А где же собственно боевая подготовка?

Nathan Smith

Вот вам и Трамп. При нем Россия и Китай сидели спокойно. А сейчас мы имеем полную вероятность вторжения русских на Украину и Китая на Тайвань. Так что теперь думать о Трампе?

Gary Wulf

Мы должны сейчас задаться принципиальным вопросом о жизнеспособности этих наших супер-авианосцев в эпоху гиперзвуковых ракет. Сейчас они создают только видимость силы, но даже в обычной войне без ядерных бомб, как долго они продержатся?

Нам лучше работать над какой-нибудь другой военной платформой, чтобы иметь реальную, прочную силу в случае войны.

Tim Harris

Я уверен, что в любой битве с равной по силе державой наши гигантские супер-авианосцы будут стоять на приколе в укрытии, чтобы избежать их потери.

Строительство этих до смешного уязвимых гигантов должно быть остановлено в пользу более мелких авианесущих кораблей, которые мы можем позволить себе потерять, большего количества крейсеров и более совершенных подводных лодок.

Cecil Patterson

Я больше чем уверен, что наш флот не сможет защитить нас в случае конфликта с Китаем. Но я могу с уверенностью обещать вам, что зато все наши военные моряки успешно сдадут тесты по всем воук-программам - гендерным, этническим, политическим и т.д.

Stan Pakulla

Сесиль, вы совершенно правильно охарактеризовали нашу нынешнюю воук-армию. Наши лидеры полностью маргинализировали ее. В ней ничего не осталось от настоящей армии!

David Macmahon

Я не буду долго рассуждать о боевых качествах ВМФ США. Но может кто-либо назвать мне хоть одну большую боевую операцию нашего флота с 1945 года. Думаю, что во всей Америке уже не осталось в живых ветеранов, которые могут вспомнить что-то подобное!

Robert Potter

Есть только два типа кораблей - подводные лодки и их цели. Так вот наши авианосцы - сплошь массивные медленно движущиеся цели. Если китайцы потопят хоть один авианосец, держу пари, президент отступит, оставив им всю Юго-Восточную Азию. Лучше построить свой флот на основе меньших кораблей, вооруженных ракетами большой дальности, способными уничтожать цели на суше, море и в космосе на расстоянии более 2000 километров.

james skolaut

Отличная статья. Думаю, я знаю, какое решение предложит наше высшее руководство и "ястребы" на Капитолийском холме - больше денег для оборонного ведомства!! Их не волнует тот факт, что мы тратим на оборону больше, чем следующие за нами 5 стран в мире, вместе взятые, потому что нам всегда нужно тратить больше. Наше министерство обороны и военно- промышленный комплекс не волнует, что наши военные расходы все сильнее бьют по необоронным статьям бюджета. Мы делаем это за счет снижения расходов на другие важные вещи, такие как наука, медицина, образование, технологии, искусство, инфраструктура и т.д. И все мы знаем это. К сожалению, я боюсь, что в течение следующего десятилетия китайцы выбросят нас из Южно-китайского моря. Я никогда не думал, что увижу такой стремительный упадок Америки в своей жизни, но он стал реальностью.

Thomas Dent

Я сомневаюсь, что кто-нибудь у нас в Соединенных Штатах ответит за такую некомпетентность и глупость в решениях о наших авианосцах и их боевых функциях. Одна только мысль о том, что наши 13-миллиардные авианосцы могут быть уничтожены еще до того, как вступят в действие, просто невыносима. Это просто не поддающийся никаким извинениям стратегический просчет.

Paul Sonnenfeld

Дозаправка в полете представляет собой проблему из-за нехватки у наших ВМФ средств и того факта, что KC-46 Pegasus не соответствует возлагавшимся на него ожиданиям по характеристикам.

У F-35, помимо ограниченной дальности, есть проблема "готовности".

Я думаю, теперь мы должны честно признаться себе в том, что что с российской ракетой "Циркон" наши авианосцы превращаются всего лишь в уток-приманок.

Понятно, что и русские, и китайцы будут атаковать спутники, которые мы используем для связи с нашими самолетами и дронами (БПЛА).

Но у нас, я думаю, по крайней мере, все еще есть бомбардировщики В-52, которые могут запускать крылатые ракеты.

Richard Baron

Каждый раз, когда я читаю историю о наших недостаточно подготовленных вооруженных силах, я поражаюсь - и это меня пугает. Мне трудно поверить, что наши вооруженные силы настолько глупы. Я с удовольствием бы поверил, что недостаточное финансирование каких-то военных программ объясняется тем, что приходится экономить для продвижения других, и могу только задаться вопросом, предназначены ли некоторые из этих "к сожалению недостаточно финансируемых" программ для продвижения других каких-то более важных. Но ведь дело в том, что авторы могут быть абсолютно правы, а наше военное руководство действительно некомпетентно. Или, может быть, есть программы в разработке, о которых авторы не знают? Мне просто жаль, что я читаю такую неприятную правду, и я не знаю, что нам с этим всем делать.

Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix)