В МАИ намерены исследовать связь эмоционального состояния космонавтов с сахаром в крови

Свой проект студент Аарон Гардуньо Родригес представил в рамках XIV Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос", прошедшей в Центре подготовки космонавтов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Студент-мексиканец из Московского авиационного института (МАИ) Аарон Гардуньо Родригес и его научный руководитель К. Сафронова предложили исследовать взаимосвязь изменения уровня сахара в крови у космонавтов в зависимости от их психоэмоционального состояния. Свою идею они представили в рамках XIV Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос", прошедшей в Центре подготовки космонавтов.

"В текущем исследовании предлагается сосредоточиться на взаимосвязи между психофизиологическим состоянием и одним из важнейших метаболических показателей организма человека: глюкозой", - отметили исследователи.

Родригес и Сафронова напомнили, что ряд исследований указывает на зависимость между изменением уровня глюкозы в крови человека и стрессорными гормонами. Из-за выделения адреналина содержание глюкозы в крови может быть увеличено.

Сейчас Институт медико-биологических проблем РАН, добавили представители МАИ, проводят исследования биохимического ответа человека на стрессовую нагрузку, которую он получает от пребывания в условиях модельной микрогравитации, и на обычную стрессовую нагрузку. Участникам измеряют уровень глюкозы в крови и кортизол слюны.

Чтобы определить взаимосвязь между физиологическими параметрами, обычной психологической нагрузкой и длительностью воздействия модельной микрогравитации, используется анализ, подразумевающий построение моделей связей и прогнозирование событий. С точки зрения математического анализа, связь действительно может быть, однако выборка результатов пока ограничена. "Для увеличения выборки было решено провести наземный эксперимент по разработанной в "сухой" иммерсии методике со студентами старших курсов Аэрокосмического института МАИ", - заключили Родригес и Сафронова.