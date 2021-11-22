Войти
ТАСС

Корабль "Орел" получит возможность стыковаться с американской окололунной станцией

129
0
0
Макет космического корабля "Орел"
Макет космического корабля "Орел".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Россия и США должны продолжать высокий уровень сотрудничества, подчеркнул гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский перспективный корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией Gateway. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Он ["Орел"] должен иметь техническую возможность состыковаться в случае необходимости с американской окололунной станцией Gateway. Мы это обсуждали, ударили по рукам, договорились, что, как бы ни складывались отношения на земле, мы должны продолжать высокий уровень сотрудничества", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с представителем NASA во время 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае возможность стыковки российского корабля "Орел" к перспективной американской окололунной станции после завершения его летно-конструкторских испытаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
27.04.2021
Рогозин заявил, что космонавты не пересядут на корабли США
15.10.2020
Роскосмос готовит "поправки Зевса" к американской лунной программе "Артемида"
22.07.2020
Политика Рогозина оказалась выгодна США
18.05.2020
В Роскосмосе констатируют низкий уровень сотрудничества с NASA, хотели бы взаимодействовать в освоении Луны
20.12.2019
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
28.12.2018
Русские потрошители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M