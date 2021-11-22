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Российский космонавт рассказал о вере в бога и инопланетян

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Антон Шкаплеров
Антон Шкаплеров.
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что верит в Бога и в существование инопланетян. Он заявил об этом в эфире передачи «Соловьев LIVE», трансляция велась в субботу, 20 ноября, на YouTube-канале Roscosmos Media.

«Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть. Не можем мы в таком безграничном пространстве, как вселенная, быть только одни», — рассказал Шкаплеров.

Ранее профессор теоретической физики Городского колледжа Нью-Йорка и известный популяризатор науки Мичио Каку заявил, что установление контакта с развитой внеземной цивилизацией может быть опасным. По мнению ученого, шансы на то, что человечество в не слишком отдаленном будущем обнаружит следы развитых инопланетных цивилизаций или вступит с ними в контакт, весьма высоки.


Марина Совина

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Страны
Россия
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